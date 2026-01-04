  • 4 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Gennaio 2026 -
Cultura

Modica, “Assurdo ma Vero”: Valentina Raffa presenta il suo nuovo libro a Cava d’Ispica

Un pomeriggio dedicato alla letteratura e al confronto con l’autrice e giornalista de "Il Giornale"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 4 gennaio 2026  – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura e del dibattito culturale. Il prossimo 9 gennaio, alle ore 17:00, la suggestiva cornice di Agorà Stupor Mundi, presso la Cava d’Ispica a Modica, ospiterà la presentazione del libro “Assurdo ma Vero”, l’ultima fatica letteraria di Valentina Raffa. L’evento promette di essere un momento di profonda riflessione, grazie alla partecipazione di diverse figure del panorama culturale locale e nazionale. La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Carmen Di Tommasi, Presidente di Agorà Stupor Mundi, associazione da sempre impegnata nella promozione della vita sociale e della solidarietà nel territorio. Il cuore della presentazione vedrà l’autrice, nota giornalista de “Il Giornale” e scrittrice, dialogare con lo scrittore Giuseppe Macauda. Un confronto che permetterà di addentrarsi tra le pagine dell’opera, esplorandone i temi e le ispirazioni. Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, l’attore Piero Pisana darà voce ad alcuni brani scelti del libro, offrendo al pubblico un assaggio della potenza narrativa del testo. Il coordinamento dell’intero dibattito sarà affidato alla professionalità della Prof.ssa Rosanna Giannone, che ricoprirà il ruolo di moderatrice. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare il talento letterario e per riscoprire il piacere della condivisione culturale in uno dei luoghi più affascinanti del comprensorio modicano.

© Riproduzione riservata
587644

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube