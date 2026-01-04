Modica, “Assurdo ma Vero”: Valentina Raffa presenta il suo nuovo libro a Cava d’Ispica

Modica, 4 gennaio 2026 – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura e del dibattito culturale. Il prossimo 9 gennaio, alle ore 17:00, la suggestiva cornice di Agorà Stupor Mundi, presso la Cava d’Ispica a Modica, ospiterà la presentazione del libro “Assurdo ma Vero”, l’ultima fatica letteraria di Valentina Raffa. L’evento promette di essere un momento di profonda riflessione, grazie alla partecipazione di diverse figure del panorama culturale locale e nazionale. La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Carmen Di Tommasi, Presidente di Agorà Stupor Mundi, associazione da sempre impegnata nella promozione della vita sociale e della solidarietà nel territorio. Il cuore della presentazione vedrà l’autrice, nota giornalista de “Il Giornale” e scrittrice, dialogare con lo scrittore Giuseppe Macauda. Un confronto che permetterà di addentrarsi tra le pagine dell’opera, esplorandone i temi e le ispirazioni. Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, l’attore Piero Pisana darà voce ad alcuni brani scelti del libro, offrendo al pubblico un assaggio della potenza narrativa del testo. Il coordinamento dell’intero dibattito sarà affidato alla professionalità della Prof.ssa Rosanna Giannone, che ricoprirà il ruolo di moderatrice. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare il talento letterario e per riscoprire il piacere della condivisione culturale in uno dei luoghi più affascinanti del comprensorio modicano.

