Economia

Federazione Moda Italia – Confcommercio Ragusa. Da oggi saldi al via anche nella provincia iblea

Daniele Russino: “Scegliere i negozi locali significa aiutare a mantenere vive le città”
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 03 gennaio 2026 – A partire da oggi, anche in provincia di Ragusa prendono ufficialmente il via i saldi invernali 2026, un appuntamento atteso sia dai consumatori che dalle imprese del settore moda. Questo periodo rappresenta non solo un’occasione per fare acquisti a prezzi vantaggiosi, ma anche un motore significativo per l’economia locale e nazionale.

Secondo le stime di Confcommercio a livello nazionale, saranno circa 16 milioni le famiglie italiane che approfitteranno dei saldi, con una spesa media di 137 euro a famiglia. Il giro d’affari previsto a livello nazionale si attesta sui 4,9 miliardi di euro, confermando l’importanza di questo evento per il tessuto economico del Paese.

Daniele Russino, presidente di Federazione Moda Italia – Confcommercio Ragusa, evidenzia l’importanza di supportare il commercio locale: “Scegliere i negozi del proprio territorio significa sostenere le imprese locali, mantenere vive le città e rafforzare il senso di appartenenza delle comunità”. Un invito a riflettere sul valore aggiunto che il commercio di prossimità offre non solo in termini economici, ma anche sociali e culturali. “I saldi invernali – continua Russino – rappresentano inoltre un’importante opportunità per le imprese del settore moda, consentendo la rotazione delle scorte e favorendo una più efficace programmazione delle nuove collezioni. Questo ciclo virtuoso contribuisce a mantenere elevata la qualità e la varietà dell’offerta commerciale, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento e consapevole. Acquistare in modo responsabile è fondamentale: i consumatori sono invitati a preferire negozi che garantiscano trasparenza nei prezzi, la possibilità di effettuare pagamenti elettronici e che valorizzino il commercio di vicinato. Sostenere il commercio locale significa investire nel futuro della propria città, incentivando relazioni di fiducia e contribuendo alla vitalità del territorio”.

