Modica. Grande partecipazione all’Assemblea di “Occupiamoci di…”: lavoro, formazione e opportunità al centro del dibattito

Modica, 03 gennaio 2026 – È stata un’assemblea molto partecipata quella organizzata dal gruppo di volontari Occupiamoci di… che si è tenuta venerdì 2 gennaio presso la biblioteca della chiesa di San Luca a Modica. Un lungo pomeriggio di confronto che ha riunito disoccupati, professionisti, imprenditori e rappresentanti di enti e associazioni per discutere di lavoro, formazione e futuro occupazionale, con particolare attenzione ai giovani.

Ad aprire i lavori è stato il formatore Filippo Corvo, che ha ripercorso i dodici anni di attività del gruppo e ha commentato il recente decreto Milleproroghe, evidenziando l’assenza di misure importanti come il bonus giovani under 35, il bonus donne, gli incentivi per la Zes del Mezzogiorno e quelli per l’autoimpiego nei settori strategici.

Tra gli interventi più sentiti quello di Dario Cerruto, che ha raccontato la nascita e l’evoluzione del “Bagno a Mare del 31 dicembre”, iniziativa nata nel 2009 sulla spiaggia di Marina di Modica e diventata nel tempo un momento di aggregazione capace di generare relazioni, opportunità e persino lavoro. L’edizione di quest’anno è stata dedicata a Simone Cicero.

Spazio anche al tema della casa e dell’accesso al credito, con Georgina Ramos e Jonny Cavallino del gruppo Immobiliare Coldwell Banker, che hanno illustrato le opportunità offerte dai tassi di mutuo agevolati, soprattutto per i giovani acquirenti.

Sul valore del lavoro cooperativo si è soffermato Emanuele Lo Presti, direttore di Confcooperative Ragusa e Siracusa, indicando il cooperativismo come modello concreto per affrontare le sfide del mondo del lavoro e non lasciare soli i giovani nel loro percorso professionale.

Numerosi gli interventi dedicati all’imprenditorialità e alla formazione. Davide Bolognini, giovane professionista di Varese, ha raccontato la sua esperienza nel mondo delle start up, sottolineando l’importanza di partire da un problema reale e costruire soluzioni concrete. Simone Galota ha invece evidenziato quanto oggi sia fondamentale l’orientamento formativo e la specializzazione in settori strategici.

Il dibattito si è acceso quando alcuni imprenditori del territorio, tra cui Rosario Cerruto del settore edile e Luca Sortino della ditta Sortino Ascensori, hanno denunciato la difficoltà nel reperire personale qualificato, nonostante la disponibilità di posti di lavoro, ribadendo come investire nella formazione sia ormai una necessità imprescindibile.

Particolare attenzione anche ai temi della parità di genere, dell’aggiornamento professionale e della capacità di reinventarsi nel lavoro, affrontati rispettivamente da Natascia Pisana, Piero Petrolo, Gianluca Melilli e Carmelo Santaera. A chiudere il quadro delle opportunità è stato Aurelio Tumolo, funzionario INPS, che ha illustrato i concorsi pubblici in scadenza nel mese di gennaio.

Al termine dell’incontro, i volontari di Occupiamoci di… hanno ringraziato i numerosi partecipanti provenienti da diverse parti della provincia di Ragusa e non solo e hanno dato appuntamento a mercoledì 7 gennaio alle ore 16, sempre nella biblioteca della chiesa di San Luca a Modica, per i Tavoli di lavoro, dedicati ai disoccupati che potranno consultare offerte di lavoro e aggiornare il proprio curriculum gratuitamente

