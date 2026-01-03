  • 3 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 3 Gennaio 2026 -
Attualità | Monterosso Almo

Il Presepe Vivente di Monterosso Almo pronto a vivere le giornate conclusive

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 03 gennaio 2026 – La 39ª edizione del presepe vivente di Monterosso Almo sta registrando numeri eccezionali, confermandosi uno degli eventi più suggestivi della tradizione natalizia siciliana. Con una mise en scene ricca di dettagli e spunti, il presepe vivente ha incantato migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia e, sorprendentemente, anche da Malta. Le ultime giornate hanno mostrato un’affluenza straordinaria, testimoniata dalla meraviglia negli occhi dei presenti e dai numerosi commenti entusiasti.
Mario Accomando, presidente dell’associazione Amici del Presepe, ha dichiarato: “Sono stati giorni pieni di visitatori da tutta la Sicilia, per giunta sono arrivati gruppi da Malta e, sentendo così qualche commento, posso dire che erano tutti affascinati dall’intero percorso. Ho ricevuto tantissimi complimenti; le persone sono attratte dalla bellezza delle figure, dalla cura dei dettagli e dalla maestria degli artigiani che animano la rappresentazione sacra”. Il percorso, sapientemente allestito, offre una rappresentazione viva e coinvolgente del sacro, in cui ogni dettaglio è frutto della passione e della dedizione degli artigiani e dei volontari locali. L’atmosfera suggestiva e l’attenzione ai particolari rendono il presepe di Monterosso Almo un’esperienza unica capace di emozionare grandi e piccini. I prossimi e ultimi appuntamenti sono fissati per domenica 4 e martedì 6 gennaio, occasioni imperdibili per chi vuole lasciarsi trasportare dalla magia di questa straordinaria tradizione. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare l’associazione Amici del Presepe di Monterosso. Per informazioni è possibile contattare il numero 333.1172737.

© Riproduzione riservata
587581

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube