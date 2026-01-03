Minardo (FI): “Criminalità cerca di riaffermare controllo sul territorio di Vittoria”

Roma, 3 gennaio 2026 – “I gravi episodi di violenza e intimidazione verificatisi a Vittoria indicano una criminalità organizzata ancora interessata al controllo del territorio e al condizionamento delle istituzioni” lo afferma Nino Minardo, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati.

“Colpire beni pubblici significa colpire lo Stato – aggiunge – ed è necessario rispondere con fermezza, rafforzando il presidio di legalità e sostenendo l’azione delle forze dell’ordine e della magistratura”.

“Nessuna tolleranza verso chi tenta di riaffermare il controllo mafioso del territorio: sicurezza e legalità sono condizioni imprescindibili per lo sviluppo” conclude Minardo.

—

Salva