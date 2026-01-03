Donne e giovani protagonisti del futuro della nostra isola

Palermo, 3 gennaio 2025 – “L’approvazione del comma 30 dell’articolo 11 della recente manovra finanziaria rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il mondo del sociale e della partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica”. Così il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, On. Ignazio Abbate, commenta lo stanziamento di 800 mila euro per sostenere e potenziare le consulte giovanili e femminili in tutta la Sicilia. “Si tratta di un’importante misura che ho voluto fortemente inserire nell’ultima legge di stabilità regionale che autorizza l’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali a erogare un contributo complessivo di 800.000 euro per l’esercizio finanziario 2026. Tali risorse saranno destinate alle consulte giovanili e femminili che risulteranno regolarmente costituite entro il termine del 31 dicembre 2025. Le consulte rappresentano un presidio fondamentale di democrazia e un ponte diretto tra le istituzioni e le istanze dei territori – continua l’On. Abbate –. Attraverso questo finanziamento, diamo l’opportunità a tante realtà locali di programmare attività, promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, e incentivare le nuove generazioni a diventare protagoniste del futuro della nostra Isola. È un investimento sulla partecipazione che mira a dare voce a chi, troppo spesso, rimane ai margini dei processi decisionali. “Invito sin da ora i Comuni ad attivarsi per non perdere questa importante occasione di crescita e sostegno finanziario garantita dalla Regione Siciliana”.

Salva