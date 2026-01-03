  • 3 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 3 Gennaio 2026 -
Politica regionale

Donne e giovani protagonisti del futuro della nostra isola

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 3 gennaio 2025 – “L’approvazione del comma 30 dell’articolo 11 della recente manovra finanziaria rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il mondo del sociale e della partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica”. Così il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, On. Ignazio Abbate, commenta lo stanziamento di 800 mila euro per sostenere e potenziare le consulte giovanili e femminili in tutta la Sicilia. “Si tratta di un’importante misura che ho voluto fortemente inserire nell’ultima legge di stabilità regionale che autorizza l’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali a erogare un contributo complessivo di 800.000 euro per l’esercizio finanziario 2026. Tali risorse saranno destinate alle consulte giovanili e femminili che risulteranno regolarmente costituite entro il termine del 31 dicembre 2025. Le consulte rappresentano un presidio fondamentale di democrazia e un ponte diretto tra le istituzioni e le istanze dei territori – continua l’On. Abbate –. Attraverso questo finanziamento, diamo l’opportunità a tante realtà locali di programmare attività, promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, e incentivare le nuove generazioni a diventare protagoniste del futuro della nostra Isola. È un investimento sulla partecipazione che mira a dare voce a chi, troppo spesso, rimane ai margini dei processi decisionali. “Invito sin da ora i Comuni ad attivarsi per non perdere questa importante occasione di crescita e sostegno finanziario garantita dalla Regione Siciliana”.

© Riproduzione riservata
587570

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube