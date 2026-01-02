  • 2 Gennaio 2026 -
  2 Gennaio 2026
Politica | Ragusa

Servizio Senologia al “Giovanni Paolo II” di Ragusa, il Consigliere Bennardo ottiene rassicurazioni dall’Asp

Ragusa, 02 gennaio 2026 – In merito alle recenti preoccupazioni sul servizio di Senologia aziendale, considerato il pensionamento del responsabile effettivo a partire da questi giorni, il consigliere comunale Federico Bennardo si è attivato prontamente incontrando il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago, per ottenere chiarimenti e rassicurazioni per la cittadinanza.

Durante il confronto, il manager Drago ha illustrato le novità in corso, evidenziando che l’Asp di Ragusa sta per sottoscrivere una convenzione con medici specialisti provenienti da Catania. Questo accordo, ormai in fase di definizione, consentirà di assicurare la piena continuità del servizio di Senologia sin da subito.

Il consigliere Bennardo sottolinea il proprio impegno a mantenere alta l’attenzione sulla questione, vigilando affinché i servizi sanitari restino efficienti e accessibili a tutta la comunità.

“La salute delle nostre concittadine è una priorità: continuerò a monitorare da vicino la situazione, collaborando con l’Asp e informando tempestivamente cittadini e pazienti su ogni sviluppo”, dichiara Bennardo il quale ribadisce che il servizio continuerà a svolgere regolarmente la propria attività, grazie all’impegno sinergico delle istituzioni coinvolte.

© Riproduzione riservata
