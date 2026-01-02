Modica, viola il DASPO durante la semifinale di Coppa Italia: arrestato ultras 26enne

MODICA, 02 Gennaio 2026 – In occasione della semifinale di Coppa Italia Regionale tra Modica e Vittoria, disputatasi lo scorso 17 presso lo stadio “Pietro Scollo”, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane modicano di 26 anni per la violazione del provvedimento di DASPO.

Durante i servizi di monitoraggio predisposti dal Commissariato di P.S. di Modica per gestire l’arrivo della tifoseria ospite – giunta in città in ordine sparso – le pattuglie hanno perlustrato con attenzione le vie limitrofe all’impianto sportivo.

Proprio all’esterno di un noto bar, punto di ritrovo abituale della tifoseria ultras locale e snodo strategico per l’accesso al Polisportivo “Pietro Scollo”, gli agenti hanno individuato il giovane. Il 26enne era un volto già noto alle forze dell’ordine: a suo carico risultava, infatti, un DASPO della durata di 6 anni ancora in corso di validità.

Secondo le prescrizioni del Questore di Ragusa, al soggetto era fatto divieto di trovarsi nelle vie di accesso allo stadio prima, durante e dopo gli incontri della squadra modicana. Non era la prima volta che il giovane finiva nel mirino delle autorità:

Due anni fa era stato arrestato in flagranza durante il match Modica-Gela poiché trovato in possesso di artifizi pirotecnici nei pressi del percorso della tifoseria ospite.

Il giovane annovera, inoltre, segnalazioni per reati in materia di stupefacenti e precedenti specifici legati al contesto sportivo.

Data la reiterata violazione delle disposizioni interdittive, il giovane è stato condotto in Commissariato e tratto in arresto in flagranza. L’autorità giudiziaria è stata immediatamente informata e il 26enne è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

