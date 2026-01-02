  • 2 Gennaio 2026 -
Cronaca

Addio a Corrado Maiorca: il giornalismo siciliano piange il “papà” dell’informazione di prossimità

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SIRACUSA. 02 Gennaio 2026 – S è spenta una delle firme più autorevoli e appassionate della Isola. Corrado Maiorca, fondatore e anima del quotidiano on line “Nuovo Sud”, ci ha lasciato all’età di 65 anni presso l’ospedale di Siracusa, a causa di una patologia improvvisa che non gli ha lasciato scampo.

La carriera di Corrado Maiorca è stata una lunga e instancabile corsa alla ricerca del fatto, iniziata alla precoce età di 16 anni. La sua dedizione lo ha portato a collaborare con le più prestigiose testate nazionali, tra cui il Corriere della Sera, Il Giorno e il Corriere dello Sport.

Per anni è stato una figura centrale del Giornale di Sicilia, dove ha ricoperto il ruolo di vicecaporedattore coordinando le redazioni provinciali. Proprio in quegli uffici di via Lincoln nacque il celebre “Metodo Maiorca”: un’intuizione vincente volta a valorizzare le cronache locali per rendere il quotidiano un presidio vicino alla gente e ai territori.

Nel 2013, Corrado aveva deciso di mettere la sua immensa esperienza al servizio del web, fondando questa testata online. L’ha cresciuta con la cura di un padre, trasformandola in un punto di riferimento per i lettori, sempre guidato dai valori che hanno contraddistinto il suo percorso: responsabilità, correttezza e autenticità.

Con la sua scomparsa, il giornalismo siciliano perde un cronista di razza, un maestro per molti colleghi e un uomo dalle rare doti umane. La notizia della sua morte lascia un vuoto incolmabile nella moglie Lucia Basso, nel figlio Gabriele e in tutti i familiari, ai quali va il nostro più profondo abbraccio.

I funerali si terranno oggi, alle  15, presso la chiesa del Santissimo Salvatore in via Necropoli Grotticelle, a Siracusa. Alla moglie, Lucia Basso, giornalista Rai, ai figli e alla famiglia, le condoglianze della nostra redazione.

© Riproduzione riservata
587511

