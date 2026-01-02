Capodanno a Marina di Modica: Al “Nino e Salvatore” l’alba di un nuovo anno speciale

Marina di Modica, 02 Dicembre 2026 – Non è stata solo una festa, ma un concentrato di pura energia quella che ha animato la notte di San Silvestro in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica. Lo storico locale “da Nino e Salvatore”, il cuore pulsante di Marina di Modica, si è riempito di sorrisi, abbracci e di quella magia che solo il mare d’inverno sa fare da cornice.

Un evento curato in ogni dettaglio grazie alla passione di Maria Grazia Spadaro, Salvatore Spadaro e Enrico. Sono stati loro gli architetti di una serata perfetta, capace di far ballare tutti senza sosta fino alle prime luci dell’alba, tra cocktail impeccabili e brindisi carichi di speranza. Ognuno ha portato qualcosa da mangiare ed è stata festa seppure negli spazi limitati del locale e della veranda esterna. Un ritmo travolgente che ha unito generazioni diverse in un unico ballo. Un mix di eleganza e sano divertimento tipico del “Nino e Salvatore”. La voglia di stare insieme che ha trasformato una serata di Capodanno in un ricordo indelebile.

Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, il 2026 per Marina di Modica non poteva iniziare sotto una stella migliore. Grazie a chi ha reso possibile questa notte magica!

