  • 2 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Gennaio 2026 -
Attualità | Marina di Modica

Capodanno a Marina di Modica: Al “Nino e Salvatore” l’alba di un nuovo anno speciale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Marina di Modica, 02 Dicembre 2026 – Non è stata solo una festa, ma un concentrato di pura energia quella che ha animato la notte di San Silvestro in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica. Lo storico locale “da Nino e Salvatore”, il cuore pulsante di Marina di Modica, si è riempito di sorrisi, abbracci e di quella magia che solo il mare d’inverno sa fare da cornice.

Un evento curato in ogni dettaglio grazie alla passione di Maria Grazia Spadaro, Salvatore Spadaro e Enrico. Sono stati loro gli architetti di una serata perfetta, capace di far ballare tutti senza sosta fino alle prime luci dell’alba, tra cocktail impeccabili e brindisi carichi di speranza. Ognuno ha portato qualcosa da mangiare ed è stata festa seppure negli spazi limitati del locale e della veranda esterna.  Un ritmo travolgente che ha unito generazioni diverse in un unico ballo.  Un mix di eleganza e sano divertimento tipico del “Nino e Salvatore”. La voglia di stare insieme che ha trasformato una serata di Capodanno in un ricordo indelebile.

Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, il 2026 per Marina di Modica non poteva iniziare sotto una stella migliore. Grazie a chi ha reso possibile questa notte magica!

© Riproduzione riservata
587516

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube