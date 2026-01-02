  • 2 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Gennaio 2026 -
Cronaca

Catania, offensiva contro i furti d’auto: 500 veicoli recuperati dalla Polizia nel 2025

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

CATANIA, 02 Gennaio 2025  – Un bilancio straordinario quello presentato dalla Questura di Catania per l’anno appena concluso. Grazie a un controllo del territorio capillare e all’utilizzo di tecnologie avanzate, la Polizia di Stato ha sottratto al mercato nero circa 500 veicoli, restituendoli integri ai legittimi proprietari.

L’attività, che ha coperto sia il centro cittadino che la provincia, ha portato al recupero preciso di 487 mezzi tra auto e moto.

Solo negli ultimi giorni, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rinvenuto 7 veicoli grazie al sistema di rilevamento targhe.

In molti casi, i proprietari sono stati avvisati dai poliziotti prima ancora che si accorgessero del furto.

Il successo di questa operazione “anti-smontaggio” è frutto di un coordinamento che ha visto impegnati diversi reparti.
L’efficacia della Polizia ha colpito due rami criminali particolarmente redditizi. 

Recuperando i veicoli integri, è stata evitata la cannibalizzazione dei mezzi che alimenta il mercato nero dei pezzi di ricambio.

La rapidità dei ritrovamenti ha stroncato sul nascere numerosi tentativi di estorsione, pratica con cui i criminali richiedono somme di denaro per la restituzione dei veicoli rubati.

© Riproduzione riservata
587557

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube