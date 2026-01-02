Catania, offensiva contro i furti d’auto: 500 veicoli recuperati dalla Polizia nel 2025

CATANIA, 02 Gennaio 2025 – Un bilancio straordinario quello presentato dalla Questura di Catania per l’anno appena concluso. Grazie a un controllo del territorio capillare e all’utilizzo di tecnologie avanzate, la Polizia di Stato ha sottratto al mercato nero circa 500 veicoli, restituendoli integri ai legittimi proprietari.

L’attività, che ha coperto sia il centro cittadino che la provincia, ha portato al recupero preciso di 487 mezzi tra auto e moto.

Solo negli ultimi giorni, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rinvenuto 7 veicoli grazie al sistema di rilevamento targhe.

In molti casi, i proprietari sono stati avvisati dai poliziotti prima ancora che si accorgessero del furto.

Il successo di questa operazione “anti-smontaggio” è frutto di un coordinamento che ha visto impegnati diversi reparti.

L’efficacia della Polizia ha colpito due rami criminali particolarmente redditizi.

Recuperando i veicoli integri, è stata evitata la cannibalizzazione dei mezzi che alimenta il mercato nero dei pezzi di ricambio.

La rapidità dei ritrovamenti ha stroncato sul nascere numerosi tentativi di estorsione, pratica con cui i criminali richiedono somme di denaro per la restituzione dei veicoli rubati.

