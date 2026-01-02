Monica Maggioni a Scicli in visita al MACc per la mostra di Emilio Isgrò



Scicli, 02 gennaio 2026 – La giornalista Monica Maggioni ha visitato stamani il MACc, Museo d’arte contemporanea del Carmine, insieme a Emilio Isgrò.

Inviata di guerra, già direttore del Tg1 e poi Presidente della Rai, Monica Maggioni è rimasta affascinata da Scicli. Con lei un nutrito gruppo di intellettuali che hanno anch’essi visitato la mostra “L’Opera delle formiche” con la guida di Emilio Isgrò.

Fra gli ospiti dell’amministrazione comunale Gilda Bojardi, direttrice del mensile Interni e fondatrice del FuoriSalone di Milano.

