  • 2 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Gennaio 2026 -
Modica | News in primo piano

Modica, 75 Anni dopo la Tragedia di Via Scala: l’Appello di un Testimone per non Dimenticare

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 2 gennaio 2025 –  – Era il 2 gennaio 1951 quando un tratto di strada e diverse abitazioni in via Scala, nella contrada nota come “Ro Renti”, crollarono improvvisamente. Oggi, a distanza di tre quarti di secolo, quella ferita nel tessuto della città rischia di essere dimenticata dai più, ma non da chi, all’epoca, visse quel dramma con gli occhi di un bambino. In occasione del 75esimo anniversario, Giovanni Amore, oggi ottantaseienne, ha protocollato una lettera accorata indirizzata alla Presidente del Consiglio comunale, Maria Cristina Minardo, e agli organi di stampa, per chiedere che la memoria di quel giorno venga onorata. Nella sua missiva, Amore scrive con l’emozione di chi non ha mai rimosso quelle immagini: Non sono io ottantaseienne a chiederlo, ma la volontà di un ragazzino dodicenne, che quel lontano 2 gennaio del 1951 ha visto crollare un tratto di strada e le case, come se fossero state costruite di carta pesta”. Parole che descrivono vividamente la fragilità di quel momento e il trauma di una comunità che vide le proprie certezze sgretolarsi in un istante. L’obiettivo del cittadino modicano è quello di ripetere l’incontro commemorativo avvenuto dieci anni fa, nel 2016, quando rappresentanti dell’amministrazione e della stampa si riunirono per ricordare le vittime. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, ma in particolare ai consiglieri e agli assessori comunali, affinché la loro presenza dia un segnale di vicinanza istituzionale a una ricorrenza definita “umile” ma necessaria. Il 2 gennaio 2026, alle ore 10:00 in Via Scala, presso il ponte Milano-Palermo (luogo della tragedia). L’auspicio è che Modica sappia fermarsi un momento per onorare il passato e chi, come Giovanni Amore, continua a farsi custode di una memoria storica che appartiene a tutta la comunità. Un atto dovuto per far sì che quel “tragico e maledetto giorno” non svanisca definitivamente nell’oblio.

foto di Andrea Amore

© Riproduzione riservata
587559

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube