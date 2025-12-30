  • 30 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

L’Università di Catania saluta il prof. Francesco Milazzo, modicano: una vita tra Diritto Romano e proiezione internazionale

Tempo di lettura: 2 minuti

CATANIA – L’Aula Magna di Villa Cerami, cuore pulsante del Dipartimento di Giurisprudenza, ha ospitato nei giorni scorsi una cerimonia carica di emozione e prestigio: il saluto accademico al professor Francesco Milazzo, originario di Modica, figura di riferimento del Diritto romano, in occasione del suo collocamento in quiescenza.

Il titolo scelto per l’evento, organizzato dalla prof.ssa Sara Longo, riassume perfettamente la parabola scientifica di Milazzo. In oltre trent’anni di carriera, il docente ha saputo onorare la tradizione della scuola catanese proiettandola in una dimensione globale, attraverso collaborazioni con prestigiosi centri di ricerca come Friburgo, Cambridge, Salisburgo e, non ultime, le sedi dell’estremo Nord Europa.

Alla celebrazione sono intervenuti illustri colleghi e allievi, tra cui Giuseppe Falcone (Università di Palermo); Peter Groeschler (Università di Magonza); Giovanni Di Rosa (Università di Catania); Clio Di Guardo, magistrato a Palermo ed ex allieva del professore.

Il legame del prof. Milazzo con l’area nordica rappresenta un’eccellenza rara nel panorama giuridico italiano. Forte di sedici anni di insegnamento in Islanda, il docente è stato recentemente insignito del titolo di Affiliated Professor presso la University of the Faroe Islands (Danimarca).

Anche dopo la quiescenza in Italia, il suo impegno scientifico proseguirà a Tórshavn, dove coordinerà ricerche sull’influenza del diritto romano nei contesti nordeuropei e farà parte del Board della Faroese Law Review.

Nel suo sentito discorso di ringraziamento, il docente modicano  ha ripercorso la storia del Dipartimento, rendendo omaggio ai grandi maestri che hanno segnato il suo cammino umano e professionale, citando figure del calibro di Cesare Sanfilippo, Giovanni Nicosia, Luigi Arcidiacono, Sandro Corbino, Franco Musumeci e Georg Wolf.

Un addio all’insegnamento ordinario che non è un addio alla ricerca, ma l’inizio di una nuova fase internazionale per uno studioso che ha fatto del confronto tra culture giuridiche la propria missione.

 

foto UnictMagazine

© Riproduzione riservata
587349

