Tra Serie A e tornei UEFA: ecco le favorite e le sorprese

Questo è il punto centrale della stagione calcistica, un momento importante dove si decidono gli obiettivi stagionali prefissati, si imbocca la strada del successo o del flop e cambiano le statistiche bet della Serie A, Champions e altri tornei.

Analizzando le diverse classifiche notiamo con piacere che ci sono tantissime squadre compresse in pochi punti, in Serie A la top 4 è stritolata in meno di 5 punti, in Champions c’è una ressa lunga chilometri per la top 8 e la situazione è analoga in Europa League.

Atalanta, Midtjylland e Rakow a sorpresa

Partiamo dal Rakow, club polacco che vola in Conference in un testa a testa contro le favorite, sorpassando persino la Fiorentina, tra le favorite ma in piena crisi di risultati.

Sul fronte Europa League c’è il Midtjylland, in un testa a testa pauroso contro l’Aston Villa favorito, con il Lione che completa una top 3 tiratissima. In Champions, è la Dea di Palladino a prendersi la scena, agguantando la top 8 a due giornate dalla fine, pronta a giocarsi il tutto per tutto per accedere agli ottavi.

Le favorite in Europa League

Come abbiamo appena accennato, è l’Aston Villa la favorita assoluta per la vittoria di Europa League 2025/2026, con la quota fissata dai bookmaker a 4.5. La Roma protagonista nel 2023 è la seconda favorita a quota 7.5, poi c’è Porto, il Betis, il Lione e il Nottingham. Tra le sorprese ci sono anche il Ferencvaros, il Friburgo e il Braga.

Arsenal e Bayern diventano le nuove favorite in Champions

Crollano PSG e Barcellona dal tetto delle favorite in Champions e passano il testimone all’Arsenal, che con la sua cavalcata di 6 vittorie su 6 e un solo gol subito, si piazza al top del palinsesto Antepost con la quota a 4.5. Il Bayern si prende il secondo posto sia in classifica che tra le favorite, mentre il PSG tiene duro ma la sua quota crolla e sale da 3 a 7.

Tra le sorprese c’è anche l’Atletico Madrid che punta a braccare la top 8, mentre la Juventus deve ancora lottare per la qualificazione e il Napoli deve compiere un vero miracolo per agguantare i playoff.

Diavolo e Napoli le sfidanti del Biscione favorito

Nel palinsesto aggiornato delle scommesse oggi il Biscione è diventato il favorito per la vittoria dello scudetto di Serie A, con la quota che è scesa in picchiata fino a 1.44. Sale la quota di Napoli e Milan fino a 4.5, mentre diventano le sfidanti insieme alla Juventus, che ha preso la rincorsa per tornare a guastare la festa nella top 4.

Vanno male Como e Bologna, che si erano presentate come sorprese del campionato, salvo poi ritrattare nel mese di dicembre, andato male a entrambe, soprattutto ai Felsinei con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, vinta dagli uomini di Conte. Il Napoli riparte dal secondo trofeo stagionale per puntare al quinto scudetto, in un campionato che si preannuncia infuocato.

