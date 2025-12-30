  • 30 Dicembre 2025 -
Cronaca | Scicli

Scicli in lutto per la scomparsa di Lucia Paternò: l’addio a una “luce gentile” di soli 42 anni

SCICLI / DONNALUCATA, 30 Dicembre 2025 – Un profondo velo di dolore avvolge in queste ore le comunità di Scicli e Donnalucata. Si è spenta prematuramente, a soli 42 anni, Lucia Paternò, una donna la cui bontà e il cui sorriso avevano saputo conquistare l’affetto di chiunque l’avesse conosciuta.

La tragedia si è consumata nel giro di pochi giorni. Lucia era stata colpita da un malore improvviso che aveva reso necessario il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica. Nonostante il tempestivo intervento dei medici, la gravità delle sue condizioni ha imposto il trasferimento in una struttura specializzata a Catania, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

Chi la ricorda parla di una donna dotata di una “bontà d’animo rara”. La vita non era stata tenera con lei: Lucia aveva dovuto affrontare prove durissime, come la perdita prematura del fratello e, successivamente, del padre. Eppure, non si era lasciata piegare dal dolore, mantenendo un’indole solare e una forza d’animo che restano oggi come la sua eredità più preziosa.

La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di commozione sui social e nelle strade della sua città, dove in molti hanno voluto dedicare un pensiero a quella “luce gentile” che Lucia rappresentava per la sua famiglia e per i tanti amici.

I funerali saranno celebrati domani, 31 dicembre, alle  15, presso la chiesa di Santa Caterina da Siena a Donnalucata. La comunità si stringerà attorno ai familiari per l’ultimo, commosso saluto.

CHI SIAMO

Vice Direttore: Giannino Ruzza

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica "Rtm Giornale", autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

