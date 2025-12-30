Scicli in lutto per la scomparsa di Lucia Paternò: l’addio a una “luce gentile” di soli 42 anni

SCICLI / DONNALUCATA, 30 Dicembre 2025 – Un profondo velo di dolore avvolge in queste ore le comunità di Scicli e Donnalucata. Si è spenta prematuramente, a soli 42 anni, Lucia Paternò, una donna la cui bontà e il cui sorriso avevano saputo conquistare l’affetto di chiunque l’avesse conosciuta.

La tragedia si è consumata nel giro di pochi giorni. Lucia era stata colpita da un malore improvviso che aveva reso necessario il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica. Nonostante il tempestivo intervento dei medici, la gravità delle sue condizioni ha imposto il trasferimento in una struttura specializzata a Catania, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

Chi la ricorda parla di una donna dotata di una “bontà d’animo rara”. La vita non era stata tenera con lei: Lucia aveva dovuto affrontare prove durissime, come la perdita prematura del fratello e, successivamente, del padre. Eppure, non si era lasciata piegare dal dolore, mantenendo un’indole solare e una forza d’animo che restano oggi come la sua eredità più preziosa.

La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di commozione sui social e nelle strade della sua città, dove in molti hanno voluto dedicare un pensiero a quella “luce gentile” che Lucia rappresentava per la sua famiglia e per i tanti amici.

I funerali saranno celebrati domani, 31 dicembre, alle 15, presso la chiesa di Santa Caterina da Siena a Donnalucata. La comunità si stringerà attorno ai familiari per l’ultimo, commosso saluto.

