La Biblioteca comunale Quasimodo di Modica: un punto di riferimento per giovani e cittadini. Lettera al direttore

Modica, 30 dicembre 2025 – Visitando la Biblioteca Quasimodo di Modica, colpisce immediatamente la grande affluenza di utenti di ogni età, in particolare di giovani studenti, che la frequentano quotidianamente. Le sale studio risultano costantemente gremite in tutte le loro parti, segno evidente di come la struttura rappresenti un luogo vivo, dinamico e fondamentale per la crescita culturale della comunità.

L’accoglienza è uno degli aspetti che più lascia il segno: il personale si distingue per gentilezza, disponibilità e preparazione, creando un ambiente sereno e stimolante per lo studio e la lettura. I locali, inoltre, si presentano puliti, ordinati e accoglienti, favorendo la concentrazione e il piacere di trascorrere il proprio tempo all’interno della biblioteca.

La Biblioteca Quasimodo non è solo uno spazio dedicato ai libri, ma un vero e proprio punto di incontro culturale, capace di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni e di valorizzare il ruolo della cultura come strumento di crescita e condivisione per l’intera città di Modica.

