Comiso, sorpreso all’alba mentre tenta di rubare un Fiat Doblò: arrestato 39enne

COMISO, 30 Dicembre 2025 – È stato bloccato proprio mentre cercava di mettere in moto un furgone rubato. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Vittoria hanno tratto in arresto, alle prime luci dell’alba di oggi, un 39enne originario di Francofonte (SR), colto in flagranza di reato mentre tentava di asportare un automezzo parcheggiato in strada a Comiso.

L’allarme è scattato intorno alle cinque del mattino, quando una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 ha allertato la centrale: un cittadino aveva notato un uomo che armeggiava con fare sospetto sul quadro di accensione di un Fiat Doblò.

La “Gazzella” dell’Arma, giunta sul posto in pochi minuti, ha sorpreso il 39enne ancora all’interno dell’abitacolo. L’uomo era già riuscito a forzare la portiera e stava tentando di bypassare il sistema di avviamento.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso e chiavi alterate, utilizzati per l’effrazione. Anche il proprietario del mezzo, svegliato dal trambusto e dall’intervento dei vicini, è accorso sul posto, rientrando in possesso del veicolo che presentava danni visibili alla serratura e al blocco accensione.

Il 39enne è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto per tentato furto aggravato. È stato inoltre denunciato per il possesso ingiustificato di grimaldelli.

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Ragusa, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida. Come previsto dalla legge, la sua colpevolezza sarà accertata nel corso del procedimento giudiziario.

