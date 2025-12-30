  • 30 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Dicembre 2025 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Comiso, sorpreso all’alba mentre tenta di rubare un Fiat Doblò: arrestato 39enne

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 30 Dicembre 2025 – È stato bloccato proprio mentre cercava di mettere in moto un furgone rubato. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Vittoria hanno tratto in arresto, alle prime luci dell’alba di oggi, un 39enne originario di Francofonte (SR), colto in flagranza di reato mentre tentava di asportare un automezzo parcheggiato in strada a Comiso.

L’allarme è scattato intorno alle cinque del mattino, quando una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 ha allertato la centrale: un cittadino aveva notato un uomo che armeggiava con fare sospetto sul quadro di accensione di un Fiat Doblò.

La “Gazzella” dell’Arma, giunta sul posto in pochi minuti, ha sorpreso il 39enne ancora all’interno dell’abitacolo. L’uomo era già riuscito a forzare la portiera e stava tentando di bypassare il sistema di avviamento.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso e chiavi alterate, utilizzati per l’effrazione. Anche il proprietario del mezzo, svegliato dal trambusto e dall’intervento dei vicini, è accorso sul posto, rientrando in possesso del veicolo che presentava danni visibili alla serratura e al blocco accensione.

Il 39enne è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto per tentato furto aggravato. È stato inoltre denunciato per il possesso ingiustificato di grimaldelli.

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Ragusa, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida. Come previsto dalla legge, la sua colpevolezza sarà accertata nel corso del procedimento giudiziario.

© Riproduzione riservata
587361

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube