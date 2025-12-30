  • 30 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Consiglio comunale di Ragusa, discussa l’interrogazione del PD sull’Ufficio tecnico: risposte evasive e gravi criticità nella gestione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti


Ragusa, 30 dicembre 2025 – Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Ragusa, ieri sera, è stata discussa un’interrogazione a risposta orale presentata nei giorni scorsi dal gruppo consiliare del Partito Democratico per fare chiarezza sulla chiusura al pubblico dell’Ufficio tecnico comunale per alcuni giorni del mese di dicembre. Una decisione che ha creato disagi concreti a cittadini e professionisti.
L’interrogazione, illustrata dal capogruppo Peppe Calabrese, nasce dalle numerose segnalazioni pervenute da tecnici e operatori del settore edilizio, che hanno lamentato ulteriori rallentamenti in un ufficio già gravato da tempi di istruttoria eccessivamente lunghi.
Le risposte fornite dall’assessore competente sono apparse contraddittorie e poco convincenti. Si è parlato genericamente di una chiusura “consueta”, di esigenze di fine anno e di una presunta “ricognizione interna”, senza però chiarire in modo puntuale le reali motivazioni del provvedimento. Motivazioni che, secondo quanto emerso anche da informazioni raccolte all’interno degli uffici, sarebbero invece legate al tentativo di smaltire pratiche arretrate e ridurre i tempi di attesa.
“Se per rispettare i termini previsti dal regolamento edilizio – che fissa in 90 giorni il rilascio dei titoli abilitativi – si è costretti a chiudere l’ufficio al pubblico, allora il problema è strutturale”, ha sottolineato Calabrese. “A Ragusa, purtroppo, per una SCIA o un permesso di costruire si arriva ad attendere anche dieci o dodici mesi. Questo è un danno enorme per il comparto edilizio e per l’economia cittadina”.
Il Partito Democratico contesta anche l’idea che i ritardi siano imputabili prevalentemente ai professionisti per la trasmissione delle integrazioni documentali, una giustificazione ritenuta non corrispondente alla realtà e che non può nascondere carenze di personale e una gestione organizzativa non adeguata.
Critica anche l’impostazione emersa dalle dichiarazioni dell’assessore, che ha rivendicato un controllo diretto e capillare su ogni procedimento. “La politica – ribadisce il gruppo consiliare PD – deve limitarsi a fornire indirizzi chiari e a garantire che gli uffici siano messi nelle condizioni di funzionare, non a sostituirsi al lavoro tecnico. L’accentramento di deleghe e funzioni non può diventare un alibi per giustificare inefficienze”.
Il Partito Democratico esprime piena fiducia e rispetto nei confronti dei dipendenti dell’Ufficio tecnico, che operano in condizioni difficili, ma ritiene evidente che l’attuale assetto non sia in grado di garantire un servizio all’altezza delle esigenze della città e dei professionisti.
“I problemi non si risolvono chiudendo gli sportelli – conclude Calabrese – ma investendo su personale, organizzazione e programmazione. Continuare su questa strada significa penalizzare cittadini, imprese e un intero settore produttivo”.

© Riproduzione riservata
587364

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube