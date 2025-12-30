Chiaramonte Gulfi: al via i lavori di efficientamento alla piscina comunale. Investimento da 398mila euro

CHIARAMONTE GULFI, 30 Dicembre 2025 – Passi in avanti decisivi per la modernizzazione degli impianti sportivi di Chiaramonte Gulfi. Sono stati ufficialmente consegnati all’impresa Amato i lavori di efficientamento energetico della piscina comunale, un intervento dal valore complessivo di 398.000 euro.

L’obiettivo principale del progetto è trasformare la piscina in una struttura moderna e sostenibile. Gli interventi mirano a migliorare l’efficienza energetica complessiva dell’edificio; ridurre drasticamente i consumi di gestione; rendere l’impianto più ecosostenibile, garantendo al contempo un miglior comfort per gli atleti e i cittadini che frequentano la vasca.

“Il finanziamento dell’opera è il frutto di un lavoro di squadra tra l’amministrazione comunale e la Regione Siciliana. Decisivo è stato il confronto con l’On. Nello Dipasquale, il quale, attraverso un emendamento alla Finanziaria Regionale 2024, ha permesso di intercettare le somme necessarie per la realizzazione dell’opera – spiega il sindaco, Mario Cutello – . Questo intervento ci permette di raggiungere un obiettivo strategico per la nostra comunità,” fanno sapere dall’amministrazione, sottolineando come la riduzione dei costi energetici permetterà una gestione più serena e duratura della struttura sportiva”.

