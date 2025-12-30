Federculture presenta il 21esimo rapporto sullo stato della cultura in Italia al Macc di Scicli



Scicli, 30 dicembre 2025 – Analisi, modelli, proposte per il turismo culturale in Italia.

Sarà presentato mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 17:00 il 21esimo Rapporto nazionale sullo stato della cultura in Italia da parte di Federculture.

Nella sala conferenze del MACc, Museo d’arte contemporanea del Carmine, si terrà una riflessione sul tema del turismo culturale in Italia introdotta da Alberto Bonisoli. Il direttore dell’Ufficio Studi di Federculture presenterà in quella sede il rapporto annuale di Federculture 2025.

Interverranno Emilio Isgrò, Graziana Papale, presidente di Sikarte, Daniele Pitteri, Sovrintendente della Fondazione Inda, l’Istituto Nazionale del Dramma Antico. Le conclusioni sono affidate ad Andrea Cancellato, presidente di Federculture.

“La scelta di Federculture di presentare a Scicli il Rapporto annuale Impresa Cultura rappresenta un importante riconoscimento nazionale per il lavoro del Museo MACc nel suo primo anno di vita” -commenta il sindaco Mario Marino, che farà gli onori di casa. Coordinerà i lavori Giuseppe Savà, capo servizio cultura del Comune di Scicli.

