  • 30 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Dicembre 2025 -
Cultura | Scicli

Federculture presenta il 21esimo rapporto sullo stato della cultura in Italia al Macc di Scicli

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti


Scicli, 30 dicembre 2025 – Analisi, modelli, proposte per il turismo culturale in Italia.
Sarà presentato mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 17:00 il 21esimo Rapporto nazionale sullo stato della cultura in Italia da parte di Federculture.
Nella sala conferenze del MACc, Museo d’arte contemporanea del Carmine, si terrà una riflessione sul tema del turismo culturale in Italia introdotta da Alberto Bonisoli. Il direttore dell’Ufficio Studi di Federculture presenterà in quella sede il rapporto annuale di Federculture 2025.
Interverranno Emilio Isgrò, Graziana Papale, presidente di Sikarte, Daniele Pitteri, Sovrintendente della Fondazione Inda, l’Istituto Nazionale del Dramma Antico. Le conclusioni sono affidate ad Andrea Cancellato, presidente di Federculture.
“La scelta di Federculture di presentare a Scicli il Rapporto annuale Impresa Cultura rappresenta un importante riconoscimento nazionale per il lavoro del Museo MACc nel suo primo anno di vita” -commenta il sindaco Mario Marino, che farà gli onori di casa. Coordinerà i lavori Giuseppe Savà, capo servizio cultura del Comune di Scicli.

© Riproduzione riservata
587347

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube