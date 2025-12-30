Dall’unione di intenti nascono grandi risultati: successo per la serata solidale a sostegno dello Sportello “Fuori dall’Ombra” a Modica

Modica, 30 Dicembre 2025 – Una sinergia vincente tra Ipso Facto e Zero Molestie Sinalp segna l’inizio di un nuovo ambizioso percorso: trasformare lo sportello antiviolenza in un Centro specializzato a servizio della comunità.

Si è conclusa con un bilancio straordinario la serata all’insegna della condivisione e della solidarietà organizzata da Ipso Facto e Zero Molestie Sinalp. L’evento ha confermato, ancora una volta, come il lavoro di squadra e la visione comune siano strumenti imprescindibili per generare un impatto reale e positivo sul tessuto sociale.

La splendida cornice di Torre Don Virgilio ha fatto da sfondo a un’iniziativa che ha visto una partecipazione di pubblico eccezionale. Gli ospiti sono stati accolti in un clima di serenità e allegria, favorito non solo dalla bellezza della location, ma anche dall’eccellente proposta gastronomica e da un servizio attento, che ha reso la serata un momento di autentico benessere collettivo.

Il cuore pulsante dell’evento è stata la tombolata solidale, un momento di grande coinvolgimento reso possibile dalla generosità di numerosi sponsor che hanno messo a disposizione premi di valore. A rendere l’atmosfera vibrante ci ha pensato Giovanni Peligra, “banditore per una notte”, che con simpatia e carisma ha animato l’estrazione affiancato da Rosanna Calcagno.

Al di là dell’aspetto ludico, il valore profondo della serata risiede nel traguardo raggiunto. Grazie ai fondi raccolti, è stata simbolicamente posata la “prima pietra” di un progetto ambizioso: l’evoluzione dello Sportello Antiviolenza “Fuori dall’Ombra” in un vero e proprio Centro Antiviolenza. Un salto di qualità necessario per offrire supporto, protezione e ascolto in modo ancora più strutturato a chi ne ha bisogno.

“Esprimiamo profonda gratitudine a tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa,” dichiarano le socie di Ipso Facto. “Ogni contributo ricevuto è un passo concreto verso la libertà e la tutela dei diritti. Questo è solo l’inizio.”

Il cammino verso la realizzazione del Centro non si ferma qui. Le organizzatrici invitano tutta la cittadinanza a restare sintonizzata: a breve verranno annunciate nuove attività di raccolta fondi e iniziative di sensibilizzazione.

La solidarietà non è un atto isolato, ma un percorso che continua.

