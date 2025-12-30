  • 30 Dicembre 2025 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Ragusa

Incidente sulla Ragusa-Santa Croce: disposto l’esame autoptico su Flavio Dimartino

Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 30 Dicembre 2025 – Il sostituto procuratore Gaetano Scollo, titolare del fascicolo, ha disposto l’autopsia sulla salma di Flavio Dimartino, la giovane vittima del violento impatto frontale avvenuto all’alba di sabato 27 dicembre sulla provinciale che collega Ragusa a Santa Croce Camerina.
L’incarico per l’esame autoptico sarà conferito ufficialmente il prossimo 5 gennaio al medico legale Massimiliano Esposito. L’accertamento tecnico si è reso necessario per fare piena luce sulle cause del decesso e per cristallizzare elementi utili ai fini dell’inchiesta.

Nel frattempo, restano sotto sequestro le due autovetture coinvolte nel sinistro, tra cui la Lancia Y su cui viaggiava Dimartino. Per definire con precisione la cinematica dell’impatto — ovvero velocità, traiettorie e punti d’urto — è molto probabile che la Procura disponga a breve una perizia tecnica nell’ambito di un incidente probatorio.

Dall’ospedale “Giovanni Paolo II” arrivano segnali cautamente positivi riguardo al ventunenne che si trovava alla guida dell’altra vettura. Il giovane, che era stato trasportato in codice rosso e in gravi condizioni subito dopo lo schianto, mostra segni di miglioramento, sebbene la prognosi resti ancora riservata.

Il 21enne è attualmente indagato per omicidio stradale, un atto dovuto per consentire lo svolgimento di tutti gli accertamenti irripetibili, ed è assistito dall’avvocato Massimo Garofalo.

L’incidente, avvenuto appena fuori dal centro abitato di Ragusa, ha scosso profondamente la comunità locale. Lo scontro frontale non ha lasciato scampo a Flavio Dimartino, rendendo vani i tentativi di soccorso dei sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Le prossime settimane saranno decisive per stabilire eventuali responsabilità e dare risposte alla famiglia della vittima.

© Riproduzione riservata


