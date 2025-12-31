Salvaguardia animali, botti di Capodanno vietati anche a Scicli. Multe di 500 euro

Scicli, 31 dicembre 2025 – Con ordinanza sindacale il primo cittadino di Scicli Mario Marino ha vietato i botti di Capodanno in tutto il territorio comunale anche per la salvaguardia degli animali, che come è noto avvertono in maniera sovraesponenziale i rumori, rischiando di morire per la paura.

I botti minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 24,00 del 1° gennaio 2026 è assolutamente vietata su tutto il territorio comunale l’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi e prodotti similari. Multe di 500 euro per i trasgressori.

