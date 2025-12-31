Concerto per Organo e Tromba: grande musica sacra e barocca al Carmine di Modica

Modica, 31 dicembre 2025 – La suggestiva cornice della Chiesa del Carmine, in Piazza Matteotti, ospiterà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 19:00 il Concerto per Organo e Tromba, un appuntamento musicale di grande prestigio promosso dal Rotary Club di Modica. L’ingresso sarà libero, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione unica per immergersi nella musica sacra e barocca. Protagonisti della serata saranno due musicisti di alto profilo: il M° Gianfranco Nicoletti all’organo e il M° Vito Maurizio Grasso alla tromba.

Il M° Gianfranco Nicoletti, diplomato in Pianoforte e in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo, è docente di Pratica organistica e Canto Gregoriano al Conservatorio “A. Corelli” di Messina, istituzione che ha diretto dal 2010 al 2016. La sua carriera è da anni punto di riferimento nel panorama musicale e didattico nazionale. Il M° Vito Maurizio Grasso, diplomato in Tromba all’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania, ha conseguito nel 2013 il diploma accademico di II livello con 110, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Attualmente è titolare della cattedra di Tromba presso l’Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “G. Verga” di Vizzini. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Prof. Giuseppe Barone, Presidente del Rotary Club di Modica, e di Don Antonio Sparacino, parroco di San Paolo al Carmine. Il programma musicale, ricco e articolato, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i secoli, dal Rinascimento al Novecento, con pagine di grande suggestione. Tra i brani eseguiti figurano composizioni di Anonimo pistoiese, Giovanni Battista Viviani, Benedetto e Alessandro Marcello, Henry Purcell, Giuseppe Antonio Vincenzo Aldrovandini, fino alla celebre Prayer of Saint Gregory di Alan Hovhaness. Completano il programma danze rinascimentali di autori come Michael Praetorius e Pierre Attaingnant, oltre a brani di Martin y Coll. Il concerto rappresenta non solo un momento di elevata qualità artistica, ma anche un’importante iniziativa culturale che valorizza il patrimonio musicale e architettonico della città di Modica, confermando l’impegno del Rotary Club nella promozione della cultura e della bellezza. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e per chi desidera vivere un’esperienza di profonda intensità spirituale e artistica.

