  • 30 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Dicembre 2025 -
Cronaca | Ragusa

Sicurezza nel centro storico di Ragusa: Polizia Locale sequestra mezzo irregolare

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 dicembre 2025 – La sicurezza urbana e il decoro del centro storico di Ragusa si confermano priorità assolute grazie all’attività costante e capillare delle donne e degli uomini del Comando di Polizia Locale.
A seguito di una segnalazione tempestiva, la pattuglia del Presidio Centro Storico è intervenuta per effettuare una serie di controlli mirati. L’operazione, condotta anche in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, ha portato al sequestro di un veicolo abbandonato, risultato privo di copertura assicurativa e dei requisiti necessari per la libera circolazione.

“Desidero esprimere il mio più sincero plauso e ringraziamento agli agenti della Polizia Locale per il lavoro che svolgono ogni giorno a disposizione della cittadinanza” dichiara l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri il quale sottolinea che “la sicurezza del nostro centro storico passa proprio da questa attività quotidiana di presidio e monitoraggio. Questo intervento è il risultato di un dialogo continuo tra istituzioni e territorio. Ogni giorno la Polizia Locale raccoglie decine di segnalazioni provenienti non solo dai privati cittadini, ma anche dai consiglieri comunali, testimoniando un impegno corale per la legalità”.

In occasione della fine dell’anno, l’Amministrazione coglie l’opportunità per ringraziare ogni singolo operatore per l’importante lavoro svolto. I dati complessivi relativi alle attività e agli interventi effettuati nel corso del 2025 sono attualmente in fase di elaborazione e verranno presentati nel dettaglio prossimamente.

© Riproduzione riservata
587396

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube