  • 30 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Dicembre 2025 -
giarratana | Politica

Giarratana. Approvato in Giunta il bilancio di previsione 2026/2028

Un risultato fondamentale per la programmazione e la stabilità dell’Ente
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 30 dicembre 2025 – L’approvazione in Giunta del bilancio di previsione 2026/2028 rappresenta un passaggio di grande valore per il Comune ibleo , soprattutto in termini di pianificazione e solidità amministrativa. Un obiettivo centrato dopo tanti anni, reso ancora più significativo dal percorso di riequilibrio finanziario in atto.
Il rispetto delle scadenze normative consentirà di portare il bilancio in Consiglio comunale entro gennaio, evitando la gestione temporanea. Questo permetterà agli uffici di operare fin da subito con strumenti certi e risorse programmate, assicurando continuità ed efficienza. Disporre di un bilancio approvato nei tempi ordinari rafforza la capacità dell’Ente di organizzare servizi e interventi in modo più razionale, migliorando l’utilizzo delle risorse e tutelando l’equilibrio dei conti.

“ Un risultato possibile grazie al lavoro della responsabile del I Settore, – afferma il primo cittadino Lino Giaquinta- all’impegno dei dipendenti coinvolti e al ruolo di coordinamento della Segretaria comunale, che hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo importante traguardo.”

© Riproduzione riservata
587392

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube