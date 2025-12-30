Giarratana. Approvato in Giunta il bilancio di previsione 2026/2028

Giarratana, 30 dicembre 2025 – L’approvazione in Giunta del bilancio di previsione 2026/2028 rappresenta un passaggio di grande valore per il Comune ibleo , soprattutto in termini di pianificazione e solidità amministrativa. Un obiettivo centrato dopo tanti anni, reso ancora più significativo dal percorso di riequilibrio finanziario in atto.

Il rispetto delle scadenze normative consentirà di portare il bilancio in Consiglio comunale entro gennaio, evitando la gestione temporanea. Questo permetterà agli uffici di operare fin da subito con strumenti certi e risorse programmate, assicurando continuità ed efficienza. Disporre di un bilancio approvato nei tempi ordinari rafforza la capacità dell’Ente di organizzare servizi e interventi in modo più razionale, migliorando l’utilizzo delle risorse e tutelando l’equilibrio dei conti.

“ Un risultato possibile grazie al lavoro della responsabile del I Settore, – afferma il primo cittadino Lino Giaquinta- all’impegno dei dipendenti coinvolti e al ruolo di coordinamento della Segretaria comunale, che hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo importante traguardo.”

