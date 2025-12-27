  • 27 Dicembre 2025 -
  27 Dicembre 2025
Attualità | Modica | Slider

Il “Re della Danza” tra i vicoli del Barocco: Roberto Bolle incantato da Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 27 Dicembre 2025 – Non solo grandi palcoscenici e applausi scroscianti: per Roberto Bolle, l’étoile della danza mondiale, la Sicilia è diventata l’occasione per un tuffo nella bellezza senza tempo. Approfittando della sua tournée nell’isola, l’artista ha scelto Modica come meta per una pausa rigenerante, lasciandosi conquistare dal fascino tardo-barocco della città della Contea.

L’itinerario modicano di Bolle è stato un omaggio alle eccellenze del territorio. L’artista ha dedicato particolare attenzione alla Chiesa del Carmine, uno dei gioielli architettonici della città, restando affascinato dai dettagli scultorei e dalla storia che trasuda dalle pietre dorate del centro storico.

Immancabile, poi, la tappa gastronomica: l’étoile non ha resistito al richiamo dell’Antica Dolceria Bonajuto. Tra l’aroma del cacao e la maestria dei maestri cioccolatieri, Bolle ha potuto scoprire i segreti del celebre cioccolato modicano, simbolo di una tradizione che si tramanda da generazioni.

Nonostante la discrezione, la presenza di Roberto Bolle non è passata inosservata. Tra i vicoli addobbati a festa e l’atmosfera magica del Natale, l’artista ha incrociato gli sguardi curiosi di residenti e turisti, ricambiando con la consueta eleganza e disponibilità.

Passeggiando tra le scalinate e le piazze monumentali, Bolle ha confermato ancora una volta quanto il patrimonio UNESCO siciliano sia un richiamo irresistibile per le grandi icone internazionali, capaci di apprezzare la sintesi perfetta tra arte, architettura e accoglienza.

© Riproduzione riservata
587214

