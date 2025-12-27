  • 28 Dicembre 2025 -
Modica | Sindacale | Slider

Quando una comunità fa sistema, il territorio accelera”: Il modello Marina di Modica secondo Confcommercio

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 27 Dicembre 2025 – – Non è un movimento stagionale, ma un’energia costante che genera valore. Il fermento che sta animando Marina di Modica, amplificato dal blog “Sei di Marina di Modica se”, rappresenta per Giorgio Moncada, Presidente di Confcommercio Modica, molto più di una semplice iniziativa locale: è un modello economico da esportare.
“Oggi fare commercio non significa semplicemente alzare una saracinesca,” esordisce Moncada. “Significa costruire relazioni, fare squadra e condividere una visione. Le attività di Marina non sono più singole realtà isolate, ma tasselli di un ecosistema che ha scelto di muoversi nella stessa direzione.”
Il successo di questo percorso, secondo Confcommercio, risiede nella capacità degli esercenti di dialogare, ovvero superare la concorrenza a favore della collaborazione; valorizzare l’identità del borgo oltre i mesi estivi; creare un circolo virtuoso che attrae residenti e visitatori tutto l’anno.
Il messaggio di Moncada è un chiaro invito all’azione per gli altri quartieri di Modica. La crescita non è mai casuale; è il risultato di una scelta collettiva.
“Marina di Modica sta dimostrando che quando ci si sente parte di un progetto comune, il territorio ne trae beneficio in termini di identità e attrattività. È un modello concreto che merita di essere replicato in altre aree della città.”
Come rappresentante degli esercenti, il Presidente ribadisce il ruolo centrale dell’associazione: “Noi ci siamo stati e ci saremo ancora per facilitare queste connessioni e dare struttura alle energie che emergono dal basso. Il futuro del commercio locale passa da qui: comunità solide e territori coesi.”
Da Marina di Modica parte oggi uno stimolo forte: la sfida è far viaggiare questa energia più lontano, affinché ogni parte della città possa riscoprirsi comunità e motore di sviluppo.

© Riproduzione riservata
