Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa in lutto per la scomparsa di Flavio Dimartino: sospesi gli eventi musicali

Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 27 Dicembre 2025 – La città di Ragusa si stringe attorno alla famiglia di Flavio Dimartino, il giovanissimo rimasto vittima del tragico incidente stradale avvenuto sulla Ragusa-Santa Croce, alle porte del capoluogo. In segno di profondo cordoglio e rispetto per l’immenso dolore che ha colpito la comunità, l’Amministrazione Comunale ha disposto una variazione al programma degli eventi cittadini.

Il Comune di Ragusa ha comunicato ufficialmente che, a partire da oggi e fino a lunedì 29 dicembre, sono annullati tutti gli eventi pubblici a carattere musicale e/o danzante.

La decisione mira a onorare la memoria del giovane Flavio, trasformando questi giorni di festa in un momento di riflessione e vicinanza verso i suoi cari.

L’Ente ha, tuttavia, specificato che la programmazione non subirà un blocco totale:

eventi annullati: concerti, serate musicali, dj set e attività danzanti.

Restano regolarmente in programma gli appuntamenti legati alle tradizioni natalizie (come mercatini, presepi o celebrazioni religiose), che mantengono il loro carattere sobrio e identitario.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare con decoro e sobrietà alle iniziative confermate, nel rispetto del lutto che ha scosso l’intera città.

© Riproduzione riservata
587212

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

