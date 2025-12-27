Ragusa in lutto per la scomparsa di Flavio Dimartino: sospesi gli eventi musicali

RAGUSA, 27 Dicembre 2025 – La città di Ragusa si stringe attorno alla famiglia di Flavio Dimartino, il giovanissimo rimasto vittima del tragico incidente stradale avvenuto sulla Ragusa-Santa Croce, alle porte del capoluogo. In segno di profondo cordoglio e rispetto per l’immenso dolore che ha colpito la comunità, l’Amministrazione Comunale ha disposto una variazione al programma degli eventi cittadini.

Il Comune di Ragusa ha comunicato ufficialmente che, a partire da oggi e fino a lunedì 29 dicembre, sono annullati tutti gli eventi pubblici a carattere musicale e/o danzante.

La decisione mira a onorare la memoria del giovane Flavio, trasformando questi giorni di festa in un momento di riflessione e vicinanza verso i suoi cari.

L’Ente ha, tuttavia, specificato che la programmazione non subirà un blocco totale:

eventi annullati: concerti, serate musicali, dj set e attività danzanti.

Restano regolarmente in programma gli appuntamenti legati alle tradizioni natalizie (come mercatini, presepi o celebrazioni religiose), che mantengono il loro carattere sobrio e identitario.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare con decoro e sobrietà alle iniziative confermate, nel rispetto del lutto che ha scosso l’intera città.

Salva