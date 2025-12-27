Modica, si presenta alla Biblioteca comunale il libro “L’isola dentro” di Andrea Giurdanella

Modica, 27 dicembre 2025 – Sarà presentato venerdì 2 gennaio, alle 16, alla Biblioteca comunale di Modica, il libro di Andrea Giurdanella “L’isola dentro”. Si tratta della prima esperienza nella narrativa del giovane medico modicano che, da qualche anno, vive e lavora a Sassari. A dialogare con l’autore saranno il giornalista Concetto Iozzia e lo psicoterapeuta Giovanni Belluardo; le letture saranno curate da Assunta Adamo. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la libreria Zazie di Modica. “L’isola dentro” è il racconto di un’avventura iniziata in maniera drammatica e conclusa con il ritorno alla vita. E’ la fine di giugno del 2025, Andrea Giurdanella, 38 anni, sta trascorrendo un fine settimana di vacanza nell’isola dell’Asinara insieme ad alcuni colleghi. Durante una escursione in mountain bike per i sentieri sterrati dell’isola, Andrea cade e batte violentemente la testa a terra. Non ha il caschetto protettivo. Si rialza ma, poco dopo, perde conoscenza: con l’elisoccorso viene trasportato in ospedale per essere operato: grave trauma cranico con emorragia epidurale. L’intervento riesce ma il pericolo di vita persiste. Si risveglia dopo giorni di coma e, grazie ai suoi colleghi medici, ricostruisce quanto è avvenuto, fino alla guarigione che sembrava impossibile. Tanto che i suoi amici ora lo chiamano scherzosamente “Lazzaro”.

