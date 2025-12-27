Sanità Sicilia: il Riesame conferma i domiciliari per Totò Cuffaro

PALERMO, 27 Dicembre 2025 – Resta ai domiciliari l’ex presidente della Regione Siciliana, Salvatore “Totò” Cuffaro. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato l’istanza di scarcerazione presentata dai legali del leader della DC, confermando la misura cautelare a cui è sottoposto da circa tre settimane.

Il provvedimento si inserisce in una complessa indagine coordinata dalla Procura di Palermo, che punta a scoperchiare un presunto sistema di corruzione radicato nel cuore dell’amministrazione regionale. Al centro delle investigazioni sospetti di tangenti per orientare l’assegnazione di forniture e servizi nel settore sanità e presunte irregolarità nelle procedure di selezione presso aziende sanitarie (ASP) e strutture ospedaliere dell’isola.

Sebbene la decisione del Riesame sia stata resa nota nelle ultime ore, le motivazioni tecniche del rigetto non sono ancora state depositate. Saranno i giudici, nei prossimi giorni, a chiarire i motivi per cui permangono le esigenze cautelari (come il rischio di inquinamento delle prove o la reiterazione del reato) a carico dell’ex governatore.

L’inchiesta continua a scuotere il mondo politico e gestionale siciliano, mentre la difesa di Cuffaro ha già manifestato l’intenzione di valutare il ricorso in Cassazione una volta lette le carte del Tribunale.

