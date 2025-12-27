Promozione. Santa Croce Calcio, un bilancio positivo alla fine del girone d’andata

Santa Croce Camerina, 27 dicembre 2025 – Il Santa Croce calcio ha chiuso il girone d’andata del campionato di Promozione al terzo posto in classifica, dietro la capolista FC Priolo e l’Akragas. Un risultato sorprendente, considerando che l’obiettivo iniziale era la salvezza. La squadra di mister Fabio Campanaro ha conquistato 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e solo 1 sconfitta. Inoltre, il Santa Croce calcio è ancora imbattuto nelle gare in trasferta, con 5 vittorie e 1 pareggio.



I NUMERI DEL SANTA CROCE CALCIO

– 26 punti conquistati

– 7 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta

– 23 reti messe a segno (sesto miglior attacco del campionato)

– 9 reti subite (seconda miglior difesa del torneo)

– Yahya Dramé: miglior marcatore con 7 reti

– Emmanuel Mangione: 2 rigori parati

La squadra ha dimostrato una grande solidità tecnica e strutturale, nonostante le vicissitudini societarie e la fuga di alcuni giocatori di spicco. Il merito è tutto di mister Fabio Campanaro, che ha saputo inculcare una mentalità vincente ai suoi giovani giocatori (età media 21 anni). Il tecnico ha dimostrato di essere un allenatore innovativo e un grande motivatore, capace di far esprimere il meglio dai suoi giocatori.

LA SOLIDITÀ DELLA SQUADRA

La squadra ha lavorato intensamente durante il girone d’andata, dimostrando di essere una formazione compatta e solida. I giocatori hanno mostrato una grande determinazione e una voglia di vincere che ha permesso loro di superare le difficoltà e di ottenere risultati importanti. La difesa è stata una delle chiavi del successo, con solo 9 reti subite in 13 partite.

IL GIRONE DI RITORNO

Ora, il Santa Croce calcio è pronto a ripetersi nel girone di ritorno, con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica e di raggiungere i propri obiettivi. La squadra è ancora in corsa in due fronti: campionato e Coppa Italia. La sfida sarà difficile, ma la squadra ha dimostrato di avere le carte in regola per affrontare le avversarie più forti.

LE PAROLE DI MISTER CAMPANARO

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora”, ha dichiarato mister Fabio Campanaro. “La squadra ha dimostrato di avere una grande personalità e di essere capace di superare le difficoltà. Ora, dobbiamo mantenere la concentrazione e lavorare ancora più sodo per raggiungere i nostri obiettivi”.

IL FUTURO DEL SANTA CROCE CALCIO

Il Santa Croce calcio ha dimostrato di essere una squadra in crescita, con un futuro promettente. La società dal canto suo dovrà continuare a lavorare e a dare fiducia a questo splendido gruppo per creare le condizioni per il successo. Infine, i tifosi possono essere orgogliosi della loro squadra, ma dovranno continuare a sostenerla in questo percorso, cercando di riempire lo stadio ogni domenica.

