  • 26 Dicembre 2025 -
Attualità | Scicli

Scicli. Riapre il 30 dicembre palazzo Spadaro

È stato installato un moderno impianto di climatizzazione in due sale
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 26 dicembre 2025 – Sono terminati i lavori di installazione dell’impianto di climatizzazione a palazzo Spadaro a Scicli.
L’immobile settecentesco sede dell’assessorato alla cultura del Comune di Scicli, che ospita una pinacoteca del “Gruppo di Scicli”, è stato dotato di un moderno impianto di climatizzazione nel salone Falcone e Borsellino e nella cosiddetta stanza rossa che precede il salone.
La riapertura del palazzo è stata fissata per il 30 dicembre 2025 quando, alle ore 19:30, si terrà un concerto del tenore Marcello Giordano Pellegrino, promosso dal Libero Consorzio comunale di Ragusa col patrocinio del Comune di Scicli, intitolato “Christmas in Love”.
L’amministrazione comunale è alla ricerca di fondi per un ulteriore intervento di restauro strutturale dell’immobile che affaccia su via Mormina Penna.

