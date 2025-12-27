  • 27 Dicembre 2025 -
Attualità | giarratana

Giarratana. Rinviata la “prima” del Presepe Vivente per maltempo, domenica l’esordio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 27 dicembre 2025 – Il maltempo condiziona la prima giornata. Che è saltata a causa della pioggia e del vento. Per cui, tradizione e innovazione si intrecceranno in una danza affascinante solo da domani, domenica 28 dicembre, quando si darà il via alla trentatreesima edizione del presepe vivente di Giarratana, che debutterà, dunque, con la sua “prima”. Gli organizzatori precisano altresì che la data del 26 dicembre sarà recuperata sabato 3 gennaio per cui i possessori di biglietti potranno usufruire dei ticket nelle prossime date oppure chiedere il rimborso. L’ingresso, domani, è fissato alle ore 18. Sarà anticipato dall’apertura della biglietteria dalle 16 alle 20,30, permettendo ai visitatori di immergersi con calma nei quadri viventi che compongono questo spettacolo unico. Si continua a lavorare con dedizione per rendere il sito della rappresentazione perfetto in ogni dettaglio. Il comitato organizzatore Cerretanum, supportato dal Comune di Giarratana, dal Libero consorzio comunale, dall’Ars e dall’assessorato regionale Turismo e spettacolo, punta a regalare agli ospiti un’atmosfera autentica, dove ogni angolo racconta storia e passione.
Le altre date da segnare in agenda sono l’1, il 3 come detto, il 4 e 6 gennaio 2026: appuntamenti pensati per regalare momenti di stupore e commozione, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi ogni anno.

© Riproduzione riservata
587150

