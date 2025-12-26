La crudeltà come strategia…l’opinione di Rita Faletti

Leone XIV aveva chiesto a Putin, a titolo di favore personale, un cessate il fuoco in Ucraina il giorno di Natale. Favore ignorato. Mosca ha continuato a bombardare con la solita disumana costanza, sorda all’appello del capo della Chiesa cattolica che rivolgendosi all’aggressore non ha scelto l’ambigua neutralità del suo predecessore. Una tregua negata nel giorno della nascita del Salvatore. Cosa sono 24 ore per noi che viviamo in un paese libero e in pace se non un segmento breve nel fluire del tempo? Perché negare 24 ore di pace a un popolo che da quasi 4 anni, oltre 1100 giorni, 27000 ore, conta i minuti che potrebbero separare la vita dalla morte ogni volta che suonano le sirene di allarme? Cosa muove il rigetto di una richiesta così piccola, una tregua nel giorno più santo dell’anno, se non il cinismo e la spietatezza di un despota meschino, indifferente alle norme etiche universali, se non la rabbia nei confronti di un paese che non si è arreso, di un presidente sottovalutato e deriso che gli ha tenuto testa dando prova di senso di responsabilità e profonda empatia con il proprio popolo? Cosa muove il rancore contro l’Ucraina e i suoi alleati europei se non il desiderio di prendere con la forza e disunire, usare il terrore per sottomettere, se non un insano desiderio di potere e l’odio per la libertà che ossessiona la mente dei dittatori, se non il fallimento evidente di un’ “operazione militare speciale” che solo obnubilati fan del Cremlino non vedono? Il diniego a una preghiera forte e innocente e il martellamento continuo su un popolo di cosacchi, collocano definitivamente l’aggressore, se ce ne fosse ancora bisogno, nella categoria dei senzadio e dei manipolatori che utilizzano la storia la cultura e la religione per legittimare le proprie operazioni di aggressione militare pianificate, della cui responsabilità accusano nemici costruiti con la propaganda, contando sulla compiacenza di un presidente americano interessato a fare affari. Putin vuole la capitolazione totale dell’Ucraina che non sopporta come stato indipendente, vuole l’abbandono della cintura fortificata in Donbas per avere la strada aperta verso la capitale quando sarà pronto per la prossima invasione, vuole l’organizzazione di rapide elezioni, cosa impossibile in un paese in guerra per questioni di sicurezza. Vuole queste cose e rifiuta una tregua natalizia che non è solo un atto di guerra, è una dichiarazione morale che lo inchioda alla propria crudeltà e alla pretesa di immunità. Vuole tutto ma preferirebbe ottenerlo, come ha affermato durante una riunione del Consiglio di Difesa, “attraverso la diplomazia”, in realtà sperando nell’altrui concessione. Spera che gli Stati Uniti abbandonino l’Ucraina alle sue grinfie come nel 2021 abbandonarono l’Afghanistan ai talebani a seguito di un accordo siglato proprio da Trump. L’Europa lo permetterà? Il presidente del Consiglio europeo Costa ha dichiarato che non accadrà. Saranno gli ucraini a decidere del loro destino. Intanto, una buona notizia per Kyiv è arrivata dal Congresso americano che ha approvato il National Authorization Act, la legge sul badget della difesa per il 2026 che introduce limiti alla riduzione delle truppe in Europa e autorizza la Baltic Security Initiative, un finanziamento di 175 milioni di dollari che servono a Lituania, Lettonia e Estonia per rafforzare la loro difesa. Ha inoltre imposto nuovi controlli e trasparenza al Pentagono onde evitare che blocchi forniture di armi come ha fatto la scorsa estate nei confronti di Kyiv. Il Congresso americano riflette i desideri dei cittadini americani che non vogliono la capitolazione dell’Ucraina. E c’è un’altra buona notizia per chi sostiene la libertà di quel paese, tra cui chi scrive: gli ucraini non hanno smesso di portare la guerra in casa dell’aggressore. Infrastrutture strategiche, piattaforme petrolifere, siti militari, petroliere della flotta fantasma russa allungano la lista degli obiettivi centrati dai droni di Kyiv che viaggiano fino a 1500 chilometri dalla linea del fronte. In Ucraina li chiamano “sanzioni che funzionano” perché sono immediate e più efficaci di quelle imposte dall’occidente, intaccano l’economia, incrinano il senso di sicurezza percepita dai russi e il consenso di Mosca. Non è l’esaltazione della violenza, ma il riconoscimento di una capacità di offesa che restituisce asimmetria a una guerra imposta, mostrando che l’aggressore non è invulnerabile. Emerge una verità: la pace non nasce dalla clemenza di chi invade né dalla richiesta della resa da parte di pacifisti ipocriti e vili, ma dalla fermezza di chi resiste e dal costo crescente imposto a chi ha scelto la forza come linguaggio. Oggi è l’Ucraina ad essere aggredita, domani potremmo essere noi. Impariamo da Zelensky e dal suo coraggioso popolo.

