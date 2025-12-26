  • 26 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Dicembre 2025 -
Politica regionale

Manovra Finanziaria Regionale: pioggia di fondi per Borghi e siti UNESCO. On. Abbate: “Risposta concreta ai territori”

Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 26 Dicembre 2025 – La cultura e l’identità del territorio come motore per lo sviluppo economico della Sicilia. Con l’approvazione della manovra finanziaria regionale all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), arrivano risorse strategiche destinate agli Enti Locali, con un focus particolare sulla valorizzazione del patrimonio storico e turistico.

L’Onorevole Ignazio Abbate ha espresso piena soddisfazione per l’inserimento di norme che puntano a sostenere i comuni d’eccellenza dell’isola. “Abbiamo dato una risposta lungimirante alle reali necessità dei nostri territori”, ha dichiarato l’esponente politico, sottolineando come la sua esperienza da sindaco sia stata fondamentale per comprendere i bisogni delle amministrazioni locali.

Al centro dell’intervento legislativo si trova l’Articolo 11, che attraverso i commi 25 e 26 destina fondi specifici per la promozione turistica:

1,2 milioni di euro sono stati stanziati per i comuni riconosciuti come “Borghi più belli d’Italia”, tra cui figurano i comuni iblei e siracusani di Monterosso Almo, Ferla, Palazzolo Acreide e Buccheri;

400 mila euro sono destinati ai comuni già vincitori del titolo “Borgo dei Borghi”, come Montalbano Elicona, Petralia, Sambuca di Sicilia e Gangi.

Questi fondi, previsti per l’esercizio 2026, permetteranno di potenziare i servizi di accoglienza e la promozione dei centri storici.

Ancora più consistente è l’investimento previsto dal comma 26, che stanzia 4 milioni di euro per i comuni siciliani che ospitano siti UNESCO o Geoparchi. Tra i beneficiari figurano località di prestigio mondiale come le Città Tardo Barocche del Val di Noto; la Palermo Arabo-Normanna con Cefalù e Monreale, la Valle dei Templi di Agrigento e la Villa Romana del Casal e Siracusa e con le Necropoli di Pantalica, insieme alle Isole Eolie.

“Destinare fino a 250 mila euro per singolo comune significa dare la possibilità di investire seriamente nella cultura e rendere i nostri siti ancora più fruibili”, ha commentato l’On. Ignazio Abbate, definendo la misura come un investimento senza precedenti per la tutela del patrimonio artistico regionale.

© Riproduzione riservata
587134

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube