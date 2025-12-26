Modica, paura sulla ex SP 126: auto si ribalta dopo il Viadotto “Nino Avola”

MODICA, 26 Dicembre 2025 – Un brutto incidente autonomo si è verificato nel pomeriggio, pochi metri dopo il viadotto “Nino Avola” sulla ex SP 126. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, il conducente di una Ford Fiesta ha, improvvisamente, perso il controllo del mezzo. L’auto, dopo aver sbandato, ha urtato violentemente contro il costone laterale che delimita la carreggiata, terminando la sua corsa ribaltata al centro della sede stradale.

L’allarme è scattato immediatamente, data l’elevata densità di traffico della zona. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e l’area, oltre ai sanitari del 118. Il conducente, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica per gli accertamenti del caso; le sue condizioni sono al vaglio dei medici.

Pesanti i disagi alla circolazione. La Polizia Locale è intervenuta per i rilievi del caso e gestire il flusso veicolare, rimasto paralizzato per permettere i rilievi e la rimozione del mezzo incidentato. Gli agenti stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e capire se alla base della perdita di controllo ci sia stata una distrazione, un malore o un guasto meccanico.

La situazione sta tornando lentamente alla normalità, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza di quel particolare tratto stradale, spesso teatro di incidenti.

