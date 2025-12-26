  • 26 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Dicembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, paura sulla ex SP 126: auto si ribalta dopo il Viadotto “Nino Avola”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 26 Dicembre 2025 – Un brutto incidente autonomo si è verificato nel pomeriggio, pochi metri dopo il viadotto “Nino Avola” sulla ex SP 126. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, il conducente di una Ford Fiesta ha, improvvisamente, perso il controllo del mezzo. L’auto, dopo aver sbandato, ha urtato violentemente contro il costone laterale che delimita la carreggiata, terminando la sua corsa ribaltata al centro della sede stradale.

L’allarme è scattato immediatamente, data l’elevata densità di traffico della zona. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e l’area, oltre ai sanitari del 118. Il conducente, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica per gli accertamenti del caso; le sue condizioni sono al vaglio dei medici.

Pesanti i disagi alla circolazione. La Polizia Locale è intervenuta per i rilievi del caso e gestire il flusso veicolare, rimasto paralizzato per permettere i rilievi e la rimozione del mezzo incidentato. Gli agenti stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e capire se alla base della perdita di controllo ci sia stata una distrazione, un malore o un guasto meccanico.

La situazione sta tornando lentamente alla normalità, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza di quel particolare tratto stradale, spesso teatro di incidenti.

© Riproduzione riservata
587131

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube