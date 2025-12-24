  • 24 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 24 Dicembre 2025 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Scoglitti

Scoglitti, lite nel sangue a Costa Esperia: condannato un 38enne

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scoglitti, 24 Dicembre 2025 – Si è chiuso il primo grado di giudizio per l’episodio di violenza avvenuto nel maggio 2021 sul litorale ragusano. Il Tribunale di Ragusa ha emesso una sentenza di condanna per lesioni personali aggravate nei confronti di un cittadino tunisino protagonista di una violenta colluttazione.
L’aggressione risale al 30 maggio 2021, in località Costa Esperia (Scoglitti). Quella che era iniziata come una discussione tra due connazionali è degenerata rapidamente: il 38enne ha estratto un coltello colpendo all’addome un uomo di 48 anni. La vittima aveva riportato ferite giudicate gravi dai sanitari.

Il giudice monocratico Laura Ghidotti, a conclusione del dibattimento, ha condannato l’imputato a  8 mesi e 15 giorni di reclusione (a fronte di una richiesta del PM di un anno) e al pagamento di una provvisionale di 5.000 euro in favore della parte civile. Concessa la sospensione condizionale della pena, ma subordinata esclusivamente al pagamento della provvisionale stabilita.

Il PM Stefania Schillaci aveva sollecitato una condanna più severa, sottolineando la gravità dell’uso dell’arma bianca. L’avvocato Marco Giudice ha sostenuto la tesi della legittima difesa, evidenziando come anche l’imputato avesse riportato ferite nello scontro, riuscendo a ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche e il minimo della pena. La vittima è stata assistita dall’avvocato Italo Alia, ottenendo il riconoscimento immediato del danno economico.

© Riproduzione riservata
587035

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube