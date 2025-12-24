Caso Iemmolo, quarta vittoria in tribunale: “Illegittimo anche il demansionamento adottato dal Banca Agricola Popolare di Ragusa”

POZZALLO/MODICA, 24 Dicembre 2025 – Si chiude con un poker di vittorie giudiziarie la lunga e dolorosa vicenda che ha visto protagonista Giuseppe (Peppe) Iemmolo, storico ex Direttore della succursale di Pozzallo della Banca Agricola Popolare di Ragusa (oggi BAPS), modicano. Con una sentenza del Giudice del Lavoro dello scorso 15 dicembre è stata, infatti, messa la parola fine anche all’ultimo contenzioso pendente, quello relativo al demansionamento professionale subìto negli anni scorsi.

La vicenda affonda le radici in un passato lontano. Nel 2010, Iemmolo finì al centro di una pesante indagine con le accuse di concorso in usura continuata, aggravata e minacce. Un’accusa infamante che lo ha visto affrontare un primo grado di giudizio durissimo, conclusosi, però, con la formula piena: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Nonostante l’assoluzione, il percorso è stato in salita. L’appello presentato dalle parti civili e recepito dal PM è stato, infatti, dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello, con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese legali, mettendo definitivamente la parola fine al capitolo penale.

Accertata l’estraneità ai fatti di cronaca nera, Iemmolo ha dovuto combattere per i propri diritti di lavoratore contro l’istituto di credito. La prima vittoria è stata l’assoluzione penale. La seconda è stata l’inammissibilità dell’appello penale.

La terza ha riguardato la sospensione dal lavoro: il giudice ha dichiarato illegittimo il periodo di due mesi in cui Iemmolo fu lasciato a casa senza stipendio e senza provvedimenti disciplinari dopo la notifica del GIP, condannando la banca al risarcimento. La quarta, arrivata, appunto, pochi giorni fa, riguarda il demansionamento. Il Tribunale ha stabilito che il declassamento professionale subìto dal dirigente a partire dal 2019 non era motivato e, pertanto, è da considerarsi illegittimo.

Nonostante il successo totale nelle aule di tribunale, l’amarezza resta profonda. “Il danno subìto è tutt’ora presente in ogni angolo della mia vita – dichiara Giuseppe Iemmolo. – È come una macchia: provi a lavarla con ogni prodotto, ma l’alone resta visibile all’occhio di chi non vuole capire cosa avevano messo in atto quelle che si professavano vittime”.

Iemmolo si riferisce a quello che definisce un “progetto” architettato dai suoi accusatori per tentare di accedere ai fondi anti-usura, rivelatosi poi infondato nelle sedi competenti. “Questa è la quarta vittoria, e spero l’ultima. Non ho più voglia di perseguire nessuno, voglio solo ritrovare la serenità che mi è stata sottratta”.

Salva