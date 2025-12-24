  • 24 Dicembre 2025 -
Politica regionale

Agricoltura e Pesca in Sicilia: in arrivo 5 milioni di euro per credito e liquidità

Approvata la norma nella finanziaria regionale. L’On. Ignazio Abbate: "Risposta concreta alle imprese per abbattere i debiti e investire in sicurezza"
Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 24 Dicembre 2025 – Una boccata d’ossigeno fondamentale per il comparto primario dell’Isola. Grazie a una norma inserita nella manovra finanziaria regionale, il Dipartimento regionale dell’Agricoltura è stato autorizzato a trasferire 5 milioni di euro alla CRIAS (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane) per l’esercizio finanziario 2026.

L’obiettivo del provvedimento è chiaro: sostenere le aziende agricole e della pesca attraverso finanziamenti a tasso agevolato e contributi mirati, modernizzando gli strumenti di sostegno per rispondere alle sfide di un mercato sempre più complesso.

La vera svolta della norma risiede nell’estensione dei beneficiari. “Questo intervento nasce dall’ascolto costante dei nostri agricoltori”, spiega l’Onorevole Ignazio Abbate, promotore dell’iniziativa. “Abbiamo spostato al 31 dicembre 2025 la data per il calcolo dei contributi sulle esposizioni debitorie, permettendo così a una platea molto più vasta di imprese di risanare le proprie posizioni bancarie”.

Le nuove agevolazioni sono state pensate per coprire diverse esigenze aziendali, dalla gestione quotidiana agli investimenti strutturali: finanziamenti fino a 30.000 euro per le spese di gestione ordinaria, liquidità immediata sulle vendite già effettuate, contributi in conto interessi per esposizioni debitorie (tra 15.000 e 30.000 euro) esistenti alla fine del 2025., prestiti fino a 30.000 euro (durata 24 mesi) per abbattere gli oneri sui conti correnti convenzionati, finanziamenti a medio termine (fino a 30.000 euro) per adeguare le aziende al D.Lgs. 81/08.

In attesa del pieno transito verso l’IRCA, la Regione continuerà a utilizzare lo sportello CRIAS per garantire tempi certi.

“Puntiamo su procedure a sportello per garantire rapidità e semplificazione”, conclude l’On. Abbate. “Vogliamo mettere le imprese siciliane nelle condizioni di investire, mettersi in regola con la sicurezza e guardare al futuro con maggiore serenità finanziaria”.

