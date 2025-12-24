  • 24 Dicembre 2025 -
giarratana

Grande successo a Giarratana per il Gran Concerto di Natale del Coro Regina Caeli

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 24 dicembre 2025 – Si è svolto nella serata di lunedì 23 dicembre, nella suggestiva cornice della Chiesa Madre di Giarratana, il Gran Concerto di Natale – V Edizione, organizzato dal Coro Regina Caeli in occasione del quinto anniversario dalla sua fondazione. Un evento che ha registrato una grande partecipazione di pubblico e che ha saputo coniugare musica, spiritualità ed emozione nel pieno clima natalizio. La serata ha visto la prestigiosa partecipazione dei solisti del Coro della Diocesi di Roma, diretti da Mons. Marco Frisina, tra le figure più autorevoli della musica sacra contemporanea. Le interpretazioni di Matteo Vizzani e Danilo Defant (tenori), Rossella Mirabelli (contralto) e Lina Pluchino (soprano) hanno offerto momenti di intensa suggestione, accompagnati da un’orchestra capace di esaltare la profondità e la solennità del repertorio proposto. A dirigere il Coro Regina Caeli è stato il Maestro Emanuele Faiola, vice direttore del Coro della Diocesi di Roma, che ha guidato l’ensemble con precisione ed espressività, mentre la direzione dell’orchestra è stata affidata al Maestro Francesco Giaquinta, protagonista di una prova di grande equilibrio e sensibilità musicale. Particolarmente apprezzata dal pubblico la partecipazione straordinaria del Coro di voci bianche dell’“Accademia della Musica” di Scicli, diretto da Lina Pluchino, che ha aggiunto freschezza e intensità emotiva alla serata, strappando lunghi e calorosi applausi. Il concerto, inserito nel calendario degli eventi natalizi del territorio, ha rappresentato non solo un momento di alto valore artistico, ma anche un’occasione di condivisione e riflessione, confermando il ruolo del Coro Regina Caeli come punto di riferimento culturale e musicale per la comunità di Giarratana e dell’intero territorio ibleo. L’evento, a ingresso libero, è stato seguito anche online grazie alla diretta streaming sulla pagina Facebook del Coro Regina Caeli, permettendo a un pubblico ancora più ampio di partecipare a una serata di grande musica e profonda spiritualità.

© Riproduzione riservata
587024

