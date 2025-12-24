  • 24 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 24 Dicembre 2025 -
Comiso | Spettacolo

Comiso, successo per “Furor e Thanatos” al Teatro Naselli

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 24 dicembre 2025 – Grande successo e partecipazione di pubblico per “Furor e Thanatos” all’auditorium Naselli di Comiso lo scorso fine settimana, uno spettacolo scritto e diretto da Pino Migliorisi, con gli attori: Gisella Burderi, Milena Nobile, Marianna Occhipinti, Giada Ruggeri, Marco Comitini, Salvo Giorgio e Carmelo Gugliotta.
Ci spiega nel dettaglio la trama dello spettacolo, le curiosità e i prossimi impegni teatrali, il regista Pino Migliorisi:
“Lo spettacolo rispecchia il titolo che volutamente riporta un termine in latino e uno greco per indicare che pazzia e morte sono temi sempre presenti nel genere umano.
Secondo la mia visione ci sono due modi per sfuggire ad un forte dolore al quale ci sottopone la vita: la pazzia o la morte. In scena, oltre al dolore impersonato da Salvo Giorgio, sei personaggi raccontano le loro vicende che li conducono inevitabilmente a quelle vie di fuga accennate.
Oltre a Salvo Giorgio, presenti sul palco anche sei personaggi, attrici e attori bravissimi, e sono molto soddisfatto della loro prestazione e presenza scenica.
Il pubblico di Comiso ha reagito allo stesso modo del pubblico di Modica e Ragusa, ovvero con grande entusiasmo ed un lungo applauso. Le persone, dopo lo spettacolo, si sono intrattenute per commentarlo e complimentarsi con le attrici e gli attori.
Lo spettacolo è stato scritto e diretto dal sottoscritto, con l’intento di portare in scena un aspetto reale della vita che in qualsiasi momento colpisce un essere umano e per dimostrare la capacità di resilienza che c’è in ognuno di noi.
Siamo già al lavoro con un altro spettacolo che vedrà la luce il 24 e il 25 gennaio al Teatro Naselli di Comiso. “Non solo muse” è il titolo e parlerà di cinque artiste di grande valore di arti visive, ovvero pittrici, scultrici, fotografe, che sono state nascoste e dimenticate da una mentalità maschilista e dall’egoismo dei loro amanti che le hanno considerate semplicemente delle Muse, e non per l’importanza dell’apporto che hanno avuto nel mondo dell’arte”.

© Riproduzione riservata
587020

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube