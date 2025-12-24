Comiso, successo per “Furor e Thanatos” al Teatro Naselli

Comiso, 24 dicembre 2025 – Grande successo e partecipazione di pubblico per “Furor e Thanatos” all’auditorium Naselli di Comiso lo scorso fine settimana, uno spettacolo scritto e diretto da Pino Migliorisi, con gli attori: Gisella Burderi, Milena Nobile, Marianna Occhipinti, Giada Ruggeri, Marco Comitini, Salvo Giorgio e Carmelo Gugliotta.

Ci spiega nel dettaglio la trama dello spettacolo, le curiosità e i prossimi impegni teatrali, il regista Pino Migliorisi:

“Lo spettacolo rispecchia il titolo che volutamente riporta un termine in latino e uno greco per indicare che pazzia e morte sono temi sempre presenti nel genere umano.

Secondo la mia visione ci sono due modi per sfuggire ad un forte dolore al quale ci sottopone la vita: la pazzia o la morte. In scena, oltre al dolore impersonato da Salvo Giorgio, sei personaggi raccontano le loro vicende che li conducono inevitabilmente a quelle vie di fuga accennate.

Oltre a Salvo Giorgio, presenti sul palco anche sei personaggi, attrici e attori bravissimi, e sono molto soddisfatto della loro prestazione e presenza scenica.

Il pubblico di Comiso ha reagito allo stesso modo del pubblico di Modica e Ragusa, ovvero con grande entusiasmo ed un lungo applauso. Le persone, dopo lo spettacolo, si sono intrattenute per commentarlo e complimentarsi con le attrici e gli attori.

Lo spettacolo è stato scritto e diretto dal sottoscritto, con l’intento di portare in scena un aspetto reale della vita che in qualsiasi momento colpisce un essere umano e per dimostrare la capacità di resilienza che c’è in ognuno di noi.

Siamo già al lavoro con un altro spettacolo che vedrà la luce il 24 e il 25 gennaio al Teatro Naselli di Comiso. “Non solo muse” è il titolo e parlerà di cinque artiste di grande valore di arti visive, ovvero pittrici, scultrici, fotografe, che sono state nascoste e dimenticate da una mentalità maschilista e dall’egoismo dei loro amanti che le hanno considerate semplicemente delle Muse, e non per l’importanza dell’apporto che hanno avuto nel mondo dell’arte”.

Salva