  • 23 Dicembre 2025 -
Sguardo sul mondo

Aereo libico scomparso su Ankara: tra conferme parziali e incognite, rischio ricadute diplomatiche internazionali

Tempo di lettura: 2 minuti

di Giannino Ruzza

Al momento è stato confermato che un aereo privato ha perso il contatto radio mentre sorvolava Ankara, evento che ha portato le autorità aeronautiche turche a deviare temporaneamente il traffico aereo nell’area; secondo fonti mediatiche turche riprese da agenzie internazionali, il velivolo potrebbe essere quello utilizzato dal Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate libiche, Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, che si trovava in visita ufficiale in Turchia per incontri militari, ma né Ankara né Tripoli hanno rilasciato comunicati ufficiali sullo stato dell’aereo o delle persone che si trovavano a bordo; non è confermato che il velivolo sia precipitato, non è confermata la presenza del Primo Ministro libico, non sono confermate vittime o sopravvissuti, e non sono note le cause dell’accaduto, che al momento restano oggetto di speculazioni non supportate da dichiarazioni istituzionali; la situazione viene quindi definita da fonti autorevoli come in evoluzione, con informazioni basate su tracciamenti di volo e media locali ma in assenza di riscontri ufficiali, motivo per cui qualsiasi dettaglio ulteriore deve essere considerato non verificato fino a nuove comunicazioni governative. Se la notizia fosse confermata (cioè incidente accertato e presenza di una figura di vertice libica), i risvolti internazionali potrebbero essere significativi ma non automaticamente destabilizzanti: innanzitutto si aprirebbe una fase di forte sensibilità diplomatica tra Libia e Turchia, con Ankara chiamata a garantire massima trasparenza tecnica sulle cause dell’evento; sul piano interno libico l’impatto dipenderebbe dal ruolo effettivo della persona coinvolta, perché la perdita di un vertice militare o politico potrebbe riaprire equilibri fragili tra le diverse fazioni, mentre sul piano regionale attori come Egitto, Emirati Arabi Uniti e Russia osservano con attenzione ogni mutamento dei rapporti di forza; a livello internazionale l’episodio verrebbe trattato più come questione di sicurezza aerea e diplomatica che come atto ostile, a meno che non emergano elementi di sabotaggio o responsabilità esterne, scenario che al momento resta puramente ipotetico; in assenza di prove di dolo, l’effetto più probabile sarebbe quindi un raffreddamento temporaneo dei contatti ufficiali, richieste di chiarimenti, indagini congiunte e un aumento della cautela nei viaggi di delegazioni sensibili, senza conseguenze sistemiche sugli equilibri globali.

© Riproduzione riservata
