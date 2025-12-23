  • 23 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Libero Consorzio Ragusa. Avvio concorsi pubblici per la copertura di 9 posti a tempo pieno ed indeterminato

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 23 dicembre 2025 – Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa comunica l’avvio dell’iter per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 9 posti in diversi profili professionali e aree, mediante concorso pubblico, di cui n. 1 posto riservato esclusivamente ai disabili ai sensi della Legge n. 68/1999.

“La pubblicazione di questi bandi rappresenta un passo concreto per garantire il pieno funzionamento del nostro Ente e, al contempo, dare attuazione alle previsioni del PIAO 2025/2027 e del PTFP recentemente aggiornato. Con queste procedure, assicuriamo non solo la continuità dei servizi, ma anche nuove opportunità di lavoro stabile sul territorio, rafforzando la qualità dell’azione amministrativa e il ruolo del Libero Consorzio Comunale nella comunità”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

Con determinazione del dirigente delle Risorse Umane, l’Ente ha approvato i bandi di concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di nove posti in diversi profili professionali. Tra questi, un posto nel profilo di Autista nell’area Operatori Esperti (ex cat. B) sarà assegnato mediante titoli ed esami, mentre due posti per Operaio Stradale nella stessa area saranno coperti tramite esami. È previsto inoltre un posto nel profilo di Perito Industriale, area Istruttori (ex cat. C), sempre per esami, e un posto di Funzionario Amministrativo, nell’area Funzionari e dell’E.Q. (ex cat. D), riservato esclusivamente ai disabili ai sensi della legge 68/1999. Infine, tre posti di Funzionario Tecnico e un’unità nel profilo di Dirigente Amministrativo, area Dirigenza Funzioni Locali, saranno coperti anch’essi tramite concorso pubblico per esami.

I bandi saranno pubblicati sul Portale del reclutamento InPA, sull’Albo Pretorio online dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” per 30 giorni consecutivi. Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento (InPA), secondo quanto previsto dall’art. 35-ter del D.Lgs. 165/2001, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio e sul sito InPA. Eventuali candidature presentate con modalità differenti saranno considerate irricevibili. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, la stessa sarà automaticamente prorogata al primo giorno utile successivo.

© Riproduzione riservata
Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

