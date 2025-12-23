  • 23 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Dicembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. A Natale la “Partita con mamma e papà” è ancora più magica. Progetto che ha coinvolto i detenuti della Casa Circondariale e i familiari

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 23 dicembre 2025 – Nel tempo del Natale, quando la luce prova a farsi spazio anche nei luoghi più chiusi e il desiderio di vicinanza si fa più forte, un pallone che rotola può diventare un dono inatteso. È accaduto ieri, lunedì 22 dicembre, nella Casa Circondariale di Ragusa, dove l’edizione invernale della “Partita con mamma e papà” ha trasformato per un giorno l’attesa in incontro, e il carcere in un luogo di sorrisi e abbracci. Il progetto, nato nel 2015, ideato e promosso da “Bambinisenzasbarre Ets” all’interno degli Istituti penitenziari italiani, è organizzato in stretta collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e col contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie anche al supporto delle associazioni partner attive nei diversi territori e a Ragusa con “I Clown Dottori di Ci Ridiamo Su'”, “Facciamo Scuola”, “Crisci Ranni” e Officina SocialMeccanica attive nel territorio ibleo. Nell’istituto penitenziario di Ragusa, trenta bambini e venticinque papà detenuti si sono ritrovati per un evento intenso, ricco di emozioni, in cui tutto è scivolato con naturalezza, come in una giornata di gioco e affetto.
«Come nelle altre edizioni – ha commentato la capo area dell’Istituto penitenziario di Ragusa, dott.ssa Maria Stella – si è trattato di un momento gioioso e sereno, in cui, con la preziosa collaborazione dei clown dottori di “Ci Ridiamo Su'”, “Facciamo Scuola” e “Crisci Ranni”, i detenuti con le loro famiglie, in particolare con i loro figlioletti, hanno giocato con spensieratezza, ritrovando il calore familiare, particolarmente importante in questo periodo di festività natalizie. I numerosi abbracci, in questo clima di festa e di gioco, hanno annullato distanza e freddezza, creando una magica atmosfera».
«In un luogo dove il tempo spesso pesa e i silenzi sono lunghi, abbiamo visto ancora una volta accendersi sorrisi e coccole – hanno dichiarato i responsabili delle associazioni di “I Clown Dottori di Ci Ridiamo Su'”, “Facciamo Scuola” e “Crisci Ranni” – E in questa atmosfera natalizia la luce cerca ancora più spazio e il gioco riesce a essere un ponte prezioso tra le diverse realtà. È questo il dono che portiamo e che custodiamo: la possibilità di incontrarsi, perché ogni bambino, a Natale e sempre, abbia diritto alla gioia e alla spensieratezza. Ringraziamo la direzione, tutta l’area educativa trattamentale e l’area di Polizia Penitenziaria per la disponibilità e sensibilità».
Dopo il grande successo della sessione estiva di giugno, anche l’edizione invernale della “Partita con mamma e papà” ha confermato la sua capacità di trasformare il carcere in un luogo di calore e relazioni autentiche. Il progetto permette a figli e genitori detenuti di vivere un’esperienza dall’alto valore simbolico e affettivo, sensibilizzando al contempo sul tema delle pari opportunità e dell’inclusione sociale dei minori, contrastando stigma e pregiudizi. Un’iniziativa che, in questo periodo di feste tra luci e sorrisi, assume ancora più importanza, diventando un’occasione straordinaria per donare emozioni autentiche, sentire il calore familiare e riscoprire la gioia semplice e preziosa di ritrovarsi insieme.

© Riproduzione riservata
587008

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube