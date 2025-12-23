  • 23 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. “Giovani al centro”: grande partecipazione all’incontro promosso da GN e FDI

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 23 dicembre 2025 – Si è svolto con grande partecipazione e interesse l’incontro dedicato ai temi della partecipazione giovanile e del benessere socio-psicologico delle nuove generazioni, confermando quanto queste tematiche siano oggi centrali nel dibattito pubblico e nell’impegno politico e sociale dei territori.

Nonostante il periodo pre-natalizio, l’evento ha registrato una presenza numerosa e attenta, trasformandosi in un importante momento di formazione, confronto e condivisione di esperienze.

“Un sentito ringraziamento – dichiara Simone Diquattro, presidente provinciale di GN e organizzatore dell’incontro- va ai presidenti delle consulte giovanili Manuel Brafa, Emanuele Occhipinti, Giuseppe Dimartino ed Emanuele Battaglia, che hanno portato testimonianze concrete e significative del lavoro svolto sui rispettivi territori.

“Fondamentale- continua- anche il contributo dell’onorevole Eliana Longi e della dott.ssa Laura Bellio, che con i loro interventi hanno offerto un approfondimento di grande valore sul piano sociale e psicologico, arricchendo il dibattito e stimolando ulteriori riflessioni.

“Ringrazio il senatore Salvo Sallemi e l’onorevole Giorgio Assenza per il loro gradito saluto e per la costante vicinanza dimostrata.Un ringraziamento speciale va inoltre a Marco Santoro, a Jacopo Gessaro, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Enna, a tutti i coordinatori e i membri cittadini della provincia di Ragusa e a Tato Cavallino, esponente di lungo corso di Fratelli d’Italia Modica, per la loro presenza e per aver condiviso un momento di confronto così significativo.”

“L’incontro – conclude- ha ribadito l’importanza di continuare a investire in formazione, dialogo e partecipazione attiva, strumenti fondamentali per costruire una classe dirigente consapevole e un futuro solido per le nuove generazioni.”

© Riproduzione riservata
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

