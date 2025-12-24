  • 24 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 24 Dicembre 2025 -
Marketing

Arrivano le vacanze di Natale: tutto quello che c’è da sapere prima di prendere l’aereo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Mancano pochi giorni e per milioni di persone in tutto il mondo arriverà il tanto atteso momento delle vacanze di Natale. Questo significa che gli aeroporti saranno estremamente affollati, che i biglietti dei voli costeranno di più, che gli aerei potrebbero accumulare ritardi notevoli e che tra caos e frenesia potremmo fare gravi errori nella preparazione delle valigie.

Vediamo come affrontare ognuna di queste problematiche per riuscire a godersi il viaggio in tutta tranquillità e senza stress aggiuntivi.

Come provare a risparmiare sul biglietto

Durante le festività natalizie i prezzi dei biglietti dei voli possono arrivare addirittura a raddoppiare. Per questo motivo gli esperti di viaggi consigliano di prenotare il proprio posto con almeno 2-3 mesi di anticipo.

Se non siamo stati così previdenti, niente paura. È ancora possibile viaggiare senza spendere un occhio della testa. La parola d’ordine è flessibilità. Essere pronti a partire anche il 25 e il 26 dicembre e all’ultimo minuto potrebbe farci risparmiare belle cifre.

Per partire e tornare, invece, meglio evitare le date del 24 dicembre e del 1° gennaio. Sono le più care in assoluto.

Come gestire un ritardo aereo e richiedere il rimborso

Con milioni di vacanzieri in partenza, è molto probabile che gli aeroporti e le rotte aeree siano sovraffollate. Una situazione che potrebbe tradursi in un notevole aumento di disservizi come ritardi aerei e cancellazioni improvvise.

La prima cosa da fare è non farsi prendere dal panico. Per chi vola all’interno dei Paesi UE, il Regolamento CE 261/2004 prevede un rimborso ritardo aereo che può arrivare fino a 600 euro per i voli più lunghi.

Come spiegato nella pagina volo in ritardo rimborso di AirHelp, società che da anni tutela i passeggeri vittime di disservizi aerei, il risarcimento è previsto a partire da 3 ore di ritardo. L’importo varia in base alla lunghezza del volo e comprende anche il diritto all’assistenza in aeroporto, come cibo, bevande e accesso alle comunicazioni.

Per richieder il rimborso per ritardo aereo è sufficiente recarsi allo sportello della compagnia con i documenti di prenotazione e con testimonianze foto e video che attestino il ritardo.

Nessuna compensazione, infine, è prevista se il disservizio è causato da circostanze eccezionali come instabilità politica, meteorologica, emergenze sanitarie, atti di sabotaggio e terrorismo e limitazioni del traffico aereo indipendenti dalla compagnia.

Bagagli e sicurezza in aeroporto

Un altro degli aspetti da non sottovalutare, visto il caos che probabilmente troveremo in aeroporto, è la gestione dei bagagli e dei controlli di sicurezza.

Nei periodi di sovraffollamento il rischio che le valigie scompaiano è decisamente più alto. Ecco perché è fondamentale etichettare bene tutti i bagagli con nome, cognome, indirizzo e recapiti telefonici. E per essere ancora più tranquilli potrebbe rivelarsi un buon acquisto anche un tracker GPS che in caso di smarrimento ci dirà in tempo reale dove sono i nostri oggetti.

I controlli di sicurezza, con migliaia di persone in coda e personale poco propenso alla gentilezza, potrebbero diventare un incubo. Pertanto è meglio presentarsi preparati, ovvero mettere liquidi e cosmetici in borse trasparenti e contenitori da 100 ml, tenere a portata di mano i dispositivi elettronici e indossare abiti, scarpe e giacche veloci da togliere e reindossare.

Scegliamo la valigia in base al viaggio

L’altra possibile fonte di stress è la preparazione della valigia. Per non impazzire la prima cosa da fare è scegliere quella più adatta al tipo di viaggio che affronteremo.

Ogni compagnia aerea ha le proprie regole sulle dimensioni di bagaglio a mano accettate in cabina e quest’anno sono cambiati i regolamenti europei sul trasporto. Per un volo breve, ad esempio, potremmo optare per una valigia piccola da portare a bordo e per una “familiare” da mettere in stiva. Per quelli più lunghi o per i viaggi intercontinentali, invece, optare per la stiva potrebbe permetterci di portare regali, souvenir e capi più voluminosi senza preoccupazioni di sorta.

Organizzare i regali è una delle operazioni più impegnative, in quanto gli oggetti che vogliamo donare sono spesso delicati. Per questo motivo è bene portare in cabina quelli di maggior valore, ben protetti dai vestiti o da una borsa imbottita. I doni più ingombranti e resistenti, invece, possono essere messi in stiva. Meglio ancora se avvolti in maglioni o sciarpe che li proteggeranno da eventuali urti.

La cosa da non dimenticare prima di partire

Nella frenesia dei preparativi non è raro dimenticare alcuni oggetti di primaria importanza. Per evitare brutte sorprese, quindi, è meglio fare una piccola lista delle cose a cui non possiamo rinunciare.

Una piccola scorta di medicinali dovrà far parte di questa lista, così come il caricabatterie del telefono, il power bank, eventuali cavi di riserva e un adattatore universale per non rimanere senza carica una volta arrivati a destinazione.

Fondamentale anche predisporre una busta trasparente e facilmente raggiungibile in cui mettere tutti i documenti di viaggio e prenotazione. Dovremo tirarli fuori molte volte e averli a portata di mano ci farà evitare inutili attacchi di panico.

 

 

© Riproduzione riservata
587037

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube