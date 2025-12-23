  • 23 Dicembre 2025 -
  23 Dicembre 2025
Politica | Ragusa

Due finanziamenti regionali per tre impianti sportivi ragusani

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 23 dicembre 2025 – “Ci avviciniamo alla fine dell’anno con una buona notizia, a lungo attesa da tantissimi ragazzi e ragazze che praticano sport, oltre che dalle associazioni sportive e dalle famiglie.
Abbiamo infatti ricevuto due importanti decreti dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – che riguardano tre nostri impianti sportivi: Biazzo (Ex Enal), Ottaviano (Colajanni) e Tumino (Gaddimeli).
Con il primo decreto ci viene concesso il finanziamento del progetto di “Ristrutturazione spogliatoi e adeguamento degli impianti di illuminazione degli impianti comunali “Biazzo” e “Ottaviano” per l’importo complessivo di circa € 508.000 di cui € 20.000 a carico del bilancio Comunale.
Il secondo riguarda invece la “Realizzazione del manto in erba sintetica dell’impianto sportivo di Marina di Ragusa” per l’importo complessivo di € 582.000 di cui € 34.000 a carico del bilancio Comunale”.

“Con questi finanziamenti a lungo attesi – afferma l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – finalmente potremo dare risposte a tanti sportivi e in particolar modo tante ragazze e tanti ragazzi che meritano strutture confortevoli e rinnovate. Ristrutturare gli spogliatoi del Biazzo e dell’Ottaviano, giornalmente frequentate da giovani di ogni età, significa valorizzare la loro passione e accogliere le squadre avversarie in ambienti degni del livello di Ragusa. Con il nuovo manto sportivo l’impianto di Marina di Ragusa recentemente intitolato a Sebastiano Tumino potrà finalmente essere valorizzato, diventando ancor più un luogo centrale per chi ama il calcio e in generale per chi pratica sport a Marina. Inoltre, per l’Ottaviano di Via Colajanni potrebbe non essere finita. Stiamo da diverso tempo lavorando alla possibilità della posa di un manto erboso che possa essere omologabile sia per l’hockey che per il calcio giovanile: un obiettivo complesso per questioni tecniche ma che speriamo di raggiungere”.

© Riproduzione riservata
586958

