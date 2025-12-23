Incidente a Boscorotondo: tamponamento sulla Scicli-Cava d’Aliga, due feriti

Scicli, 23 Dicembre 2025 – Un incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì in Contrada Boscorotondo, lungo l’arteria che collega Scicli alla frazione balneare di Cava d’Aliga. Il bilancio è di due feriti lievi e rallentamenti al traffico veicolare.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il sinistro ha visto coinvolte due autovetture, entrambi modelli Citroën. Pare che una delle due auto fosse ferma a bordo carreggiata a causa di un guasto meccanico quando è stata centrata in pieno dall’altra vettura che procedeva lungo la stessa direzione.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118. I conducenti dei due veicoli, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione e sono stati giudicati guaribili in pochi giorni.

I rilievi di rito per accertare l’esatta dinamica e le responsabilità dell’impatto sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Scicli. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

Salva