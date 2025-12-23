  • 23 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Incidente a Boscorotondo: tamponamento sulla Scicli-Cava d’Aliga, due feriti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 23 Dicembre 2025 – Un incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì in Contrada Boscorotondo, lungo l’arteria che collega Scicli alla frazione balneare di Cava d’Aliga. Il bilancio è di due feriti lievi e rallentamenti al traffico veicolare.
Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il sinistro ha visto coinvolte due autovetture, entrambi modelli Citroën. Pare che una delle due auto fosse ferma a bordo carreggiata a causa di un guasto meccanico quando è stata centrata in pieno dall’altra vettura che procedeva lungo la stessa direzione.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118. I conducenti dei due veicoli, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione e sono stati giudicati guaribili in pochi giorni.

I rilievi di rito per accertare l’esatta dinamica e le responsabilità dell’impatto sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Scicli. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

© Riproduzione riservata
586962

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube